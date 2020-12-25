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快訊／隨機擄殺性侵長榮馬國女大生　梁嫌「殺人罪」起訴

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，死者家長對校方表達不滿，該校秘書長管美燕指出係家長誤會，校方會待鍾女家長來台後當面說報告說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，引起社會震驚。（圖／記者林悅翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

馬來西亞籍24歲鍾姓女大生遭性侵殺害，震驚社會。橋頭地檢署今天正式以殺人罪嫌起訴梁姓嫌犯，詳細起訴內容檢方將在11點說明。

回顧這起震驚社會的案件，台南長榮大學馬來西亞籍24歲女大生，在10月28日晚間，從學校獨自返回租屋處時，遭梁育誌擄走，先性侵後殺人，並棄屍於高雄阿蓮山區！梁男供稱，他將鍾女擄上車時，對方還有呼吸心跳，他準備將對方載往他處的途中，才發現鍾女竟已身亡，慌亂之下，他才載屍亂繞19小時，最後將屍體棄置於大崗山。

▲擄殺長榮女大生，梁男供稱上車時對方還有呼吸心跳。（圖／記者吳世龍攝）

警方隨即根據線索逮捕28歲梁男，梁男 9月30日時曾在同一條台鐵便道試圖擄走女大生，但因對方尖叫抵抗而失敗，10月28日晚間近9時，他見到落單的鍾女經過案發地點，便拿出從家中帶出門的麻繩，從後方緊緊套住鍾女頸部，並將她拖到一旁無人暗處猥褻。

梁男稱，當時他將鍾女擄上車時，對方還有心跳，是到要將其載往他處時，突然發現鍾女竟渾身癱軟、毫無反應，一探鼻息之後驚知對方已無呼吸心跳，他慌亂之下，將屍體塞入後車廂，開車在台南、高雄等地亂繞19小時、長達200公里路程，最後在高雄阿蓮區大崗山一處山溝，將全身只穿一件內褲的鍾女棄屍荒野。

▲兇嫌梁育誌。（圖／翻攝臉書）

原先梁男矢口否認有性侵鍾女，但驗屍結果指出，鍾女身上留有生前曾遭性侵的跡證，他這才啞口無言，坦承先性侵後殺人。另外，檢警進一步調查後發現，梁男犯案後還曾盜用鍾女的手機支付800元加油費。高雄地檢署今依殺人罪嫌起訴梁男，並在11點說明。

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