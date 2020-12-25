　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

菜鳥護理師喝醉遭院長性侵！絕望自殺…下秒帳戶多出26萬原諒他

▲ 醫生、Doctors。（圖／pixabay）

▲正妹護理師慘遭院長性侵。（示意圖／pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

21歲貴州女護理師2020年5月與同事聚餐，事後被醫院院長李偉攙扶打車送回家。沒想到，院長趁著她酒醉，性侵了對方。在男方離開後，她在家中割腕自殺，幸好被朋友發現送往醫院。事後，男方家屬賠償被害人6萬元人民幣（約新台幣26萬元），得到了女方的諒解。

綜合陸媒報導，日前，中國裁判文書網上公開了該案的一審判決書。李偉今年33歲，原本是黔西南州京州口腔醫院盤江分院業務院長。小美21歲，是該院的一名工作人員。

2020年5月29日2時許，李偉與小美以及其他同事聚餐飲酒後，打車送小美回家，當進入家中後，趁女方處於酒醉狀態，強行性侵。後他自行離去，小美在家中割腕自殺，被朋友發現後送往醫院救治。

2020年6月17日，經興義市公安局司法鑑定中心鑑定，小美左腕部損傷符合銳器損傷特徵，損傷肢體創及肢體關節肌腱斷裂，評定為輕微傷。

李偉被逮捕後如實供述自己的犯罪事實，家屬代賠償被害人小美新台幣26萬元。之後，小美寫諒解書，表示對李偉諒解。

貴州省興義市人民法院審理認為，李偉獲得諒解，從輕處罰，被判3年6個月。

►戴口罩也要記得保養

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
求處死刑！馬國女大生遭性侵殺害　梁育誌判定高風險再犯
老翁搭公車「不爽車門關太快」　當街出拳扭打女司機
紐籍機師逛過！　南崁好市多「開店變空城」店員苦笑
快訊／再增4例！指揮中心下午2時說明
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

菜鳥護理師喝醉遭院長性侵！絕望自殺…下秒帳戶多出26萬原諒他

海外疫情怕爆　22年逃犯搭機回中國被逮

向華強和向佐申請依親來台！　向太陳嵐證實申請中「原因曝光」

「你先開房…」女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

逗留15年全靠「賭博維生」　台灣男逾期居留澳門…交往香港女友

青海神秘火球…科學家推斷它「1米長、重10噸」　撞擊點爆炸嚴重

陸推「人民幣數位化」　海基會關注對兩岸經貿影響

對岸出版品寄台需申請？　陸委會：尊重主管機關依法行政

退伍阿兵哥戀上高一妹！5月後被殺「屍骨無存」…母斥：她全家演員

傳香港平安夜各區有示威　港警：部署足夠警力果斷執法

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

菜鳥護理師喝醉遭院長性侵！絕望自殺…下秒帳戶多出26萬原諒他

海外疫情怕爆　22年逃犯搭機回中國被逮

向華強和向佐申請依親來台！　向太陳嵐證實申請中「原因曝光」

「你先開房…」女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

逗留15年全靠「賭博維生」　台灣男逾期居留澳門…交往香港女友

青海神秘火球…科學家推斷它「1米長、重10噸」　撞擊點爆炸嚴重

陸推「人民幣數位化」　海基會關注對兩岸經貿影響

對岸出版品寄台需申請？　陸委會：尊重主管機關依法行政

退伍阿兵哥戀上高一妹！5月後被殺「屍骨無存」…母斥：她全家演員

傳香港平安夜各區有示威　港警：部署足夠警力果斷執法

《料理之王》名廚合作賽！阿霞飯店、乾杯主廚親授廚藝

秘密森林開演！南韓檢察總長「復職」成功...法檢內鬥掀高潮

無印良品2020年美妝護膚「熱賣Top 5」　竟連收納箱都入榜

出不了國就到「京町8號」感受懷舊日治風情　招牌「銀行家咖哩飯」讓客人一秒回日本

平安夜被迫當童工！　「賣火柴的小招財」臭臉營業...2千網友笑翻

搶攻連假商機！藏壽司中山南西店元旦試營運　12/29開放預約

韓職／起亞虎百萬美元簽下王維中前隊友　具5年大聯盟資歷

快訊／檢求處死刑！變態魔梁育誌擄殺馬國女大生　起訴理由曝光　

疫情反覆衝擊經濟復甦　營建業對未來景氣看法不樂觀

《那年花開》胡杏兒宣布懷第三胎！　嗨曝喜訊：聖誕願望成真了

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

台男逾期逗留澳門　15年靠賭博維生

向華強和向佐申請依親來台　向太陳嵐證實申請中

高材生縝密計劃殺死母親：幫她解脫

退伍阿兵哥戀上高一妹！5月後屍骨無存

青海神秘火球　專家：撞擊點爆炸

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

菜鳥護理師喝醉慘遭院長性侵！　結局超反轉

向華強申請依親居留　陸委會證實

巨大火球爆炸墜落！10秒閃爆地表

北京淪陷？恐懼禽流感微博現謠言

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

陸推人民幣數位化　海基會關注

更多熱門

相關新聞

夜店撿屍女同事…台北男完事後「房門鑰匙給別人」！

夜店撿屍女同事…台北男完事後「房門鑰匙給別人」！

台北一名男子阿義（化名）與女同事小君（化名）等人前往夜店狂歡，孰料，他見小君酒醉竟將人帶到旅社趁機性侵，事後還將鑰匙交給另一名友人阿佑（化名），害得小君再度遭性侵得逞。小君清醒才知道自己遭侵犯，報警處理。日前台北地方法院判決出爐！

鴨肉店同事裝醉硬來…她不敢回家見女友！崩潰輕生

鴨肉店同事裝醉硬來…她不敢回家見女友！崩潰輕生

彰化宏仁醫院停尾牙　幫護理師加薪

彰化宏仁醫院停尾牙　幫護理師加薪

蘇清泉：爭取參選2022屏東縣長

蘇清泉：爭取參選2022屏東縣長

小黃司機昏迷撞對向休旅　乘客2護士CPR救不回

小黃司機昏迷撞對向休旅　乘客2護士CPR救不回

關鍵字：

性侵黔西南州京州口腔醫院護理師院長

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

飯島愛猝逝前最後身影曝光！獨死12年仍為謎

經血沾裙！後方女生「直接脫外套」幫綁腰上擋住

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面