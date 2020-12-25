菜鳥護理師喝醉遭院長性侵！絕望自殺…下秒帳戶多出26萬原諒他

▲正妹護理師慘遭院長性侵。（示意圖／pixabay，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

21歲貴州女護理師2020年5月與同事聚餐，事後被醫院院長李偉攙扶打車送回家。沒想到，院長趁著她酒醉，性侵了對方。在男方離開後，她在家中割腕自殺，幸好被朋友發現送往醫院。事後，男方家屬賠償被害人6萬元人民幣（約新台幣26萬元），得到了女方的諒解。

綜合陸媒報導，日前，中國裁判文書網上公開了該案的一審判決書。李偉今年33歲，原本是黔西南州京州口腔醫院盤江分院業務院長。小美21歲，是該院的一名工作人員。

2020年5月29日2時許，李偉與小美以及其他同事聚餐飲酒後，打車送小美回家，當進入家中後，趁女方處於酒醉狀態，強行性侵。後他自行離去，小美在家中割腕自殺，被朋友發現後送往醫院救治。

2020年6月17日，經興義市公安局司法鑑定中心鑑定，小美左腕部損傷符合銳器損傷特徵，損傷肢體創及肢體關節肌腱斷裂，評定為輕微傷。

李偉被逮捕後如實供述自己的犯罪事實，家屬代賠償被害人小美新台幣26萬元。之後，小美寫諒解書，表示對李偉諒解。

貴州省興義市人民法院審理認為，李偉獲得諒解，從輕處罰，被判3年6個月。

►戴口罩也要記得保養

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995