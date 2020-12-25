交部威脅減班處分！長榮航空人心惶惶　工會憂「處罰到無辜基層」

▲長榮機師違規導致防疫破口。（圖／資料照／長榮航空官網）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空一名紐西蘭籍機師因在機上違規不戴口罩，導致我國出現本土確診案例，交通部昨日重罰長榮100萬，並表示不排除以限縮航班處罰。長榮企業航空表示，交通部揚言減班已造成內部員工人心惶惶，恐將處罰到多數無辜的基層人員。

長榮企業工會表示，有關近日長榮航空機師染疫事件，係因少部分機組人員不能恪遵紀律的個人行為所致，導致全體國人和航空業從業人員之風險與壓力，對此深覺遺憾，並予以譴責，並誠盼與相信其他機組人員皆能以此案例為警惕，更加嚴格遵從相關防疫規定，保護自己並保護國人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對長榮航空公司未落實管理釀本土病例，交通部、指揮中心等主管機關皆已啟動調查與討論，交通部昨日已祭出《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》開罰一百萬，並研議更完善的管控措施和其他制裁手段，機組人員的檢疫規定需檢討之處，交通部、指揮中心也持續在討論當中。

長榮企業工會表示，尊重主管機關專業的防疫判斷與最後決定，會全力配合向機組人員宣導國家和航空公司的防疫政策，盼日後管理能落實，不再發生同類事件。也會持續以一線人員的角度向航空公司協商如何精進防疫，包括簡化機上服務流程、降低機組人員和乘客的感染風險等各項改善建議。

▲交通部長林佳龍表示，不排除對長榮祭出限縮航班處罰。（圖／記者李宜秦攝）

然而有關交通部公開表明對長榮航空違反防疫規定的部分，不只裁罰，最重將採取減班措施，已讓長榮航空內部員工人心惶惶、倍感壓力。

長榮企業工會呼籲，交通部能審慎評估以減班作為究責和處罰之手段，減班不只影響航空公司營運，也會對恪遵防疫規定的空勤人員、地勤人員和長榮航空集團相關工人都造成壓力與衝擊。

若貿然減班其實是處罰到大部分無辜的基層員工，打擊認真執行防疫與清潔措施的機組人員、地勤與修護人員。長榮航空企業工會誠盼交通部在做出相關決定以前，一定要審慎評估對堅守崗位的航空從業人員的影響。