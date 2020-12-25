擄殺性侵長榮馬國女大生兇嫌起訴　長榮大學：尊重司法全力協助

長榮大學秘書長管美燕指出，學校全力協助鍾同學的父母討公道，已經全權委託律師處理，律師會按照父母的指示來進行後續程序。

記者林悅／台南報導

長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，遭梁姓男子隨機擄人性侵殺害，震驚社會，橋頭地檢署25日上午以殺人罪嫌起訴梁嫌，長榮大學秘書長管美燕指出，學校全力協助鍾同學的父母討公道，已經全權委託律師處理，律師會按照父母的指示來進行後續程序。

▲長榮大學秘書長管美燕指出，學校全力協助鍾同學的父母討公道，已經全權委託律師處理，律師會按照父母的指示來進行後續程序。

長榮大學秘書長管美燕指出，學校全力協助鍾同學的父母討公道，已經全權委託律師處理，律師會按照父母的指示來進行後續程序。學校希望亡者安息，父母家人早日走出傷痛，其他就尊重司法，不便多作評論。

台南長榮大學馬來西亞籍24歲女大生，在10月28日晚間9時多，從學校獨自返回租屋處時，遭兇嫌梁育誌以繩子自後套頸隨機擄走，梁嫌涉嫌先性侵後勒斃被害人，並駕車四處尋找屍地點，最後棄屍於高雄阿蓮山區！台南市歸仁分局警方案發後調閱監視器過濾及9月底梁嫌另涉1起長榮女大生擄人未遂案，警方查出作案車輛，並以車追人，隔日晚上在高雄將28歲梁嫌緝獲。

梁嫌供稱，而後將鍾女擄上車時，對方還有心跳，但他要將鍾女載往他處途中，突然發現鍾女竟渾身癱軟、毫無反應，他一探鼻息之後驚知對方已無呼吸心跳，他慌亂之下，將屍體塞入後車廂，開車在台南、高雄等地亂繞19小時、長達200公里路程，最後在高雄阿蓮區大崗山一處山溝，將全身只穿一件內褲的鍾女棄屍荒野。

他將鍾女擄上車時，先拖到旁邊附近暗處猥褻，對方還有呼吸心跳，他準備將對方載往他處的途中，才發現鍾女竟已身亡，慌亂之下，他才載屍亂繞19小時，最後將屍體棄置於大崗山。

原先梁嫌還口否認有性侵鍾女，但驗屍結果指出，鍾女身上留有生前曾遭性侵的跡證，他這才啞口無言，坦承先性侵後殺人。另外，檢警進一步調查後發現，梁男犯案後還曾盜用鍾女的手機支付800元加油費，高雄地檢署今依殺人罪嫌起訴梁嫌。

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