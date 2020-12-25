▲聖誕平安夜「享」溫馨，金山警友辦事處送上溫暖祝福。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

氣溫驟降陰雨天氣！新北市政府金山警分局員警不畏辛苦，近日除協助轄區道路土石坍塌的救災工作外，為維護民眾生命財產安全，各項勤務更是不敢鬆懈，分局長趙家輝為慰勉同仁辛勞，於24日聖誕夜與警友辦事處主任池靜惠，送精緻英國大笨鐘造型杯給所有分局同仁，並準備薑湯分送給內外勤同仁禦寒。

金山警表示，同一時間，萬里國中師生也於下午至金山警分局萬里分駐所報佳音，表演英語對話短劇，祝福終日為治安及交通工作忙碌的警察叔叔聖誕節快樂，伴隨著歡樂的聖誕音樂，穿著聖誕裝的國中生為分駐所的警察叔叔們帶來一連串精采表演。

▲萬里國中師生至金山警分局萬里分駐所報佳音。

向洽公民眾分享聖誕節的快樂與喜悅，讓萬里所洋溢著溫馨的過節氣氛，萬里分駐所的同仁也回贈聖誕禮物，報佳音不但讓同學了解聖誕節的意義，和藹可親的警察同仁們也在師生心中，留下美好快樂的回憶。

金山警分局長趙家輝表示，警察工作24小時日夜輪班不停歇，年節假期常犧牲與親友團聚過節的歡樂時光。希望每位同仁都能藉此在感受節慶氣氛的同時，繼續克盡職責，堅守崗位，維護治安及民眾安全，過個安全而又溫馨的聖誕佳節。

▲24日聖誕夜與警友辦事處主任池靜惠，送精緻英國大笨鐘造型杯給所有分局同仁。



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