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從小扮醫生培養體貼個性？8種益智遊戲「增進孩子身心發展」創造力、自信心都UP

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▲▼角色扮演,益智遊戲,兒童,孩子,親子,邏輯,創造力,自信.自尊心。（圖／pixabay）

▲看似玩樂性質大的扮家家酒，或是扮演醫生、老師等遊戲，對於孩子的性格發展其實相當重要。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

許多人小時候或許都有「扮家家酒」的經驗，而扮演的角色大多數是父母、孩子或老師、醫生，這些「角色扮演」遊戲，現在對於「幼兒發展學」來說，其實對於孩子的成長相當重要！像是喜歡玩「醫生扮演」的孩子，他們可能就會對其他同儕、朋友，表現出更多的同理心、同情心，如果他們喜歡在遊戲中增加「化妝橋段」，則有可能提高他們從小的自信心。國外網站《Bright Side》整理出8種包括「角色扮演」在內的遊戲，並列出這些遊戲有助於孩子哪些方面的發展，提供給爸媽們參考。

1.「扮演醫生」遊戲可以讓孩子更善解人意
角色扮演遊戲能幫助孩子提高社交、語言能力並提高他們的想像力，拓寬他們對世界的了解，同時也是幫助大腦發育以及社交、認知發展的重要活動。其中，扮演醫生看診，確保自己喜歡的洋娃娃或玩具健康，可以幫助他們在長大時更加體貼。《Bright Side》列出，角色扮演遊戲的其他好處包括，提升創造力和想像力、建立自尊心、富同情心、思維能力、社交技能，維持心理健康以及增進語言和溝通技巧。

2.「猜猜我是誰Guess Who」幫助孩子發展邏輯思維，增進描述技能
「猜猜我是誰」至今發展出多種桌遊形式，不僅可以考驗孩子描述特徵的技能，還能一併考驗大人的健忘程度，相當有趣。這類遊戲在讓孩子看遍各種人臉後，爸媽可以引導他們分辨顏色、比較大小（如大嘴巴、小嘴巴）之別、帶著他們注意面部特徵、頭髮並且學習敘述，敘述的過程中關乎語言、組織邏輯，若有發音不正確的地方，父母也可發現並協助修正。

3.「化妝遊戲」能增強孩子的自信心
從小就有機會碰保養、化妝品，也玩過化妝遊戲的孩子們，通常會有把媽媽的保養品塗得到處都是，或是口紅抹斷的經驗。爸媽如果一開始能不大發雷霆，並且與孩子一同參與遊戲、給予正確引導，就有機會增強孩子的自尊心以及自信。而這關鍵原因就在於，孩子在心底得到了「受到關注」的滿足，若爸媽給予「妝化得不錯」的讚許，也能增強他們的自信心。之後，爸媽提醒他們「正確適當」的使用方式，孩子們也能以積極正面的心情接受他人指點與修正。

▲▼角色扮演,益智遊戲,兒童,孩子,親子,邏輯,創造力,自信.自尊心。（圖／pixabay）

4.「積木」能教會孩子耐心、提高決策能力
把一塊塊積木堆起、不倒塌，除了技巧之外，更需要集中精力。玩積木的過程中，能增進孩子們的手眼協調能力與決策能力，同時也可以培養孩子面對大型、複雜事物的耐心。除此之外，積木對大腦訓練也有好處，可以促進、增強認知能力。

▲▼角色扮演,益智遊戲,兒童,孩子,親子,邏輯,創造力,自信.自尊心。（圖／pixabay）

5.「拼圖遊戲」可以防止認知衰老
「拼圖遊戲」是大人也能和孩子一起玩樂的遊戲之一，有趣之餘，這項活動也會大大刺激認知能力。對於大人來說，還能減少發生精神疾病的機會，例如記憶力減退，老人癡呆等。

6.「國際象棋」可教導孩子策略和解決問題的方法
最近討論火熱的影集《后翼棄兵》看過了嗎？這部影集在國外掀起國際象棋熱潮，也讓不少台灣人認真想學。其實，就和許多人自小就熟悉的象棋一樣，這些遊戲的過程中，都需要運用大量的策略，進而能增進解決問題的能力和批判性思維，根據研究顯示，西方與東方的象棋遊戲，由於需要玩家在短時間內綜觀棋局，下出每個關鍵的一步，因此也可以幫助孩子練習如何在有限的時間內，快速處理全面的訊息。

▲▼角色扮演,益智遊戲,兒童,孩子,親子,邏輯,創造力,自信.自尊心。（圖／pixabay）

7.「海戰棋」可以增強邏輯和批判性思維
在國外盛行的「海戰棋」，是由多種軍艦組成的遊戲，玩家必須要把各種軍艦部署在不同位置，輪流呼叫對方座標表示攻擊，最先把對方軍艦全數擊沉的人就是贏家！因此這個遊戲著重觀察力、推理力和邏輯，玩家想著步步逼近的同時，也得防守好自己的場域，非常考驗孩子運籌帷幄的能力！

8.「拼字遊戲」能豐富孩子的詞彙量並提高記憶力
就和台灣人小時候玩過的部首拼字或文字接龍一樣，這些和詞彙有關的遊戲，都能豐富孩子腦中的詞彙量，並且提高他們對於特定詞彙的記憶力，熟悉了以後，這些詞彙就能正確靈活地運用在生活或寫作上。

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