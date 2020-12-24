台中七期豪宅水溝驚見男屍！高大成曝「可能死因」：他殺機率低

▲台中七期豪宅水溝驚見男屍，法醫高大成認為他殺機率不高。（圖／記者白珈陽攝、記者屠惠剛攝）

記者陳羿妏／採訪報導

台中市西屯區七期豪宅今（24日）一名工人於人行道排水溝進行工程時，發現一具男性遺體，且遺體面部朝下，全身長滿蛆。警方初步調查，該名男子有吸食強力膠的習慣，疑似是自己鑽進水溝。對此，法醫高大成向《ETtoday新聞雲》表示，若男子無任何明顯外傷，很高機率是吸毒後精神恍惚自行落水，流到下游水溝處才被人發現。

警方提到，男子10月中就有購買強力膠的消費紀錄，一年前就有吸食強力膠的惡習，另外屍體於水溝已經有一段時間，外觀有蠟化、腐化的現象，但衣著都還可以辨識，檢視其身體並沒有受到傷害、割傷的情形，因此是否為死者吸膠產生的偏差行為，仍有待調查。

對此，高大成指出，「水溝並非第一現場」，若確認男子有吸膠的行為，可以推斷男子可能是吸膠後精神恍惚落水，而隨著連日降雨，才會被沖至下游，進而被人發現，根據男子身上的蛆，研判死亡時間約3至5天。

高大成提到，法醫解剖時可從解剖頭部、抽血去看，男子死前是否有吸食強力膠，並細看腳後跟是否有挫傷痕跡，去推斷是否有跌倒，另可解剖肺部，看內部是否有積水，進而推斷溺水的時間點為生前或者死後。

至於是否可能為他殺，高大成表示，解剖時可從頭部、頸部、肝臟、脾臟多處器官，去看是否出現破裂、傷痕等情形，如果有就是他殺，但「殺人要有動機」，且他殺不可能直接將屍體硬塞在小小的水溝內，而男子無明顯外傷，因此他認為他殺機率不高。