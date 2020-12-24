長榮下令14天內有執勤「禁跨年、跑趴」　陳時中回應了！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

針對長榮航空紐西蘭機師造成的防疫破口，長榮航空今發出公告給所有機組員，下令嚴格要求14天內有任何飛航勤務者，禁止參加相關耶誕夜、跨年晚會或慶典活動。對此，指揮官陳時中也回應，如果航空公司以後無法落實管理，之後自主健康管理就會做嚴格要求跟限制。

長榮航空今發出內部公告，內容指出，因本公司有機組員確診案例發生，社會大眾對機組員是否能確實執行機組員防疫管控措施有甚多疑慮。因為耶誕夜與過年節慶在即，在此重申並更嚴格的要求，14天的自主健康管理規定，僅限制於處理生活必須外出。

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▲長榮內部公告要求機組人員禁止上夜店、跨年和去夜市。（圖／讀者提供）

長榮航空明定，只要過去14天有任何飛航勤務者，包含來回短班、長程過夜航班、CIC載貨監貨航班者，皆禁止參加相關晚會與慶典活動，並應避免進入可能人潮聚集之Party、喜宴、酒吧、夜店、百貨商場、夜市、演唱會、晚會、跨年、宗教聚會等公共場所。

對此，陳時中也在今下午臨時記者會回應，航空公司有開始虛心地檢討管理方案，今天下午民航局還會再來指揮中心開會。他強調「我的原則很清楚，這東西基礎就是公司能有良善管理，相關人員必須配合，今天發生這事情，顯然管理沒做到，航空公司要提出管理辦法來說服我們。」

陳時中強調，航空公司若無法有效管理，未來當然就要根據指揮中心方式處理，在自主健康管理方面會更加嚴格，但考量機組員心理影響和飛航安全，希望航空公司先落實管理。

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