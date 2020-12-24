快訊／台中豪宅水溝「男屍已蠟化」！臉部朝下　死亡超過3周

記者白珈陽／台中報導

台中西屯區七期豪宅24日驚見男屍，一名工人在人行道排水溝進行作業時，發現水溝內有一具男性遺體，而該遺體被發現時，面部朝下。對此，經警方調查，該男子有吸食強力膠的習慣，疑似是自己鑽進水溝蓋，而屍體已經蠟化，初判死亡時間已經超過三個禮拜。

▲男子死亡超過3周。（圖／記者白珈陽攝）

針對此案，台中警方表示，「今天早上11點左右，有第四台業者在整理水溝下電纜線時，發現疑似有一具屍體，而警方接獲報案後到現場偵查，發現是一具男性屍體，死者身上還有證件。不過，實際身分跟證件是否吻合，還有待檢察官、法醫相驗，才能完全確定。」

警方指出，「根據資料聯繫死者家屬，死者家屬有來指認，認為身形、證件都是吻合。此外，根據現場訪查死者房東、家屬，發現死者並無正常職業、可能在金錢上有短缺、不想做事、遊手好閒等情況。家人跟他都保有一點距離，房東也證實10月份就沒看到這名死者，而死者還積欠房租。」

警方成立專案小組實施訪查，發現死者在10月中有去買強力膠的消費紀錄，進而查出死者長期有購買強力膠的習性。對此，死者親人表示，死者在一年前就有吸食強力膠的惡習。

警方依照程序相驗，發現屍體在水溝已經有一段時間，有蠟化、腐化的現象，但衣著都還可以辨識，檢視其身體並沒有受到傷害、割傷的情形，至於這是否是死者吸膠之前所產生的偏差行為，仍有待偵查，而警方將會依重大刑案來積極偵查。

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