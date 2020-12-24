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案771與紐籍機師住院現況曝！機師一度不太理性　靠他坐鎮安撫

1222指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

長榮航空紐西蘭籍機師（案765）染疫又讓一名廣達集團女員工（案771）遭到感染，中斷台灣維持253天本土零確診紀錄。中央流行疫情指揮中心今（24）日揭露兩人狀況，機師剛住院反應一度不太理性，經過醫福會執行長王必勝坐鎮協調，心情恢復平和，至今無症狀；至於案771目前溝通順暢，未觀察到心情問題，仍有一些流鼻水輕症症狀。

該名紐西蘭籍機師先是執勤並未佩戴口罩讓另2名機師染疫，引發航空器感染事件，後來疫調調查其接觸者與行蹤時又一度說想不起來，沒有提及與案771接觸情況，是透過警政單位調查活動軌跡，發現兩人12月7日至12日間密切往來，列接觸者採檢確診。

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指揮官陳時中上午接受電台專訪談及，紐籍機師一直到確診前一天都自認沒病，是被台灣栽贓，得不斷安撫情緒，指揮中心後來派醫福會執行長王必勝去溝通，避免造成醫護人員困擾。陳時中下午舉辦臨時記者會中再次提到，雖然剛進去醫院有些不太理性反應，但在王必勝坐鎮、護理人員軟性勸導，心情已經恢復，處於比較平和的狀態。至於案771，指揮中心發言人莊人祥表示，目前跟同仁與其溝通都蠻順暢，沒看到有心情上的問題。

▲醫福會執行長王必勝出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫福會執行長王必勝擔任關鍵角色。（圖／記者林敬旻攝）

王必勝受訪表示，紐籍機師收治負壓隔離病房，無法當面接觸對談，主要仍是仰賴護理人員溝通。不過他從最初就先表明立場，劃下紅線，和機師說明不可以對醫護人員辱罵、動手，否則會依法提告，即便結束治療還是要吃上官司，也擔心他太激動，有強調其所處為負壓隔離病房，一旦離開會依照傳染病防治法開罰。

王必勝說，紐籍機師第一天來的時候情緒上不能接受，不認為自己染疫，覺得檢驗有問題，直問怎麼可以把他關起來。但其實他的反應常見，過去收治很多個案被送到隔離病房有出現類似情緒。除溝通外，他若有提出飲食或者其他需求，院方也都盡量配合，給予最好的醫療服務，一夜之後情緒平復已經配合許多。

王必勝說，紐籍機師有看了相關報導、長榮方面也有和他通訊，目前已經能夠接受現實，並且理解自己闖下大禍。王也強調，不需要妖魔化紐籍機師，人都有情緒，遭遇到這樣的情況難免，沒有必要聚焦於他的抱怨反應。

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