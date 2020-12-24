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案765足跡要大家「不要再問了」　陳時中道歉：我沒有嗆的意思

記者嚴云岑／台北報導

紐西蘭機師確診新冠肺炎，傳染給廣達集團女員工，防疫指揮官陳時中昨日在記者會表示，足跡是「不能掌握」才會公開，面對媒體持續追問足跡，他也不悅表示，「不要再問了」，卻被解讀為「嗆人」。對此，陳時中今（24）日特別澄清，表示自己沒有嗆的意思，只是再三把事情說明清楚，「如果你們任何人覺得有嗆人意思，我跟大家表達歉意」。

1222指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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近日紐西蘭籍機師足跡公布爆出爭議，外界認為指揮中心公布不夠確實，紛紛出來爆料其他未公布餐廳等地點。指揮中心今日召開臨時記者會，特別請來預防醫學辦公室蘇家彬防疫醫師說明，個案調查、接觸者追蹤流程。

蘇家彬說，接獲通知確診個案後，會用訪問方式去調查個案發病14天起到隔離間的接觸者和可能接觸對象，匡列後會分類，有明確接觸史的，例如家人，就會直接匡列。如果是具有隱私性，且可以掌握特定對象的場所，就不會公開接觸者。除非是像百貨公司、賣場、長途交通工具等「開放性、非特定對象可進入」場所，才考慮公開。

陳時中強調，相關疫調已經運作了10來月，接觸者掌握也做得越來越好，感謝所有接受疫調的人，大多是誠實以對，對於不誠實以告者，也可以透過足跡掌握，加以疫調判斷。

陳時中表示，案765足跡公布後，12月22日1922有接獲不到10人反應自己曾到相關地點，有症狀的話都會進行採檢，12月23日也有30餘名，沒有特別異常增加，至今沒有陽性個案通報。

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