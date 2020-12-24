鴨肉店同事喊「妳乖」裝醉硬來…她不敢回家見女友！5天後崩潰輕生

▲女同志遭鴨肉店同事性侵後不敢回家，打電話給店長哭訴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名男子阿義（化名）約鴨肉店女同事君君（化名）一起喝酒，沒想到他酒後竟然裝醉，性侵君君得逞。君君搭車返回與女友同居的住處後，覺得很丟臉不敢回家，只好打電話給店長，隨後報警處理。事後她因受不了打擊，喝漂白水輕生，所幸及時獲救。法院審理後，判阿義有期徒刑3年6月，可上訴。

判決指出，阿義與24歲的君君是同事，2018年11月3日晚間10時許，他打電話約君君喝酒，君君不疑有他便搭乘計程車前往赴約。沒想到阿義竟裝醉，趁著君君將他攙扶回房間時，用身體強壓身材嬌小的君君上床，不顧對方驚喊，「不要」、「你在幹嘛？」竟還稱「妳乖，不要亂動」，性侵得逞。

君君事後驚慌坐計程車回家，但到與女友同居處樓下，她因發生此事不敢回家，只好打電話給鴨肉店店長哭訴，接著轉往店長家，在對方的陪同下赴警局報案、醫院驗傷。飽受煎熬的君君事隔5天後喝漂白水輕生進了急診，所幸及時送醫人並無大礙，她心碎表示，「覺得被阿義侵犯很丟臉」。

雖然阿義辯稱，「我已經喝醉，不省人事，後面的事情都記不起來」，但桃園地方法院勘驗阿義家住處的監視器畫面，另審酌君君與證人皆指證歷歷，君君還有穩定交往的女友，也沒有理由誣陷阿義，不採信他的說詞，依照強制性交罪將他判處有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【更多新聞】

蹲了30多年剛出來…基隆男跟老婆一起被逮！哀號：才準備槍要火拚



台中啃老男「水泥石墩」當街砸死爸！外婆遭甩巴掌倒地…媽目擊哭暈



吃掉老公好友！人妻求「身體安慰」撩短裙…狂啪35次嬌喊：安母～