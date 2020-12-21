騙夫妻吵架要聊聊…人夫把「老婆閨蜜」載進摩鐵性侵！癌妻心碎了

▲高雄男性侵老婆閨蜜，二審法官審酌他已賠償受害者50萬元，以及妻子罹癌等情況，給予緩刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子阿義（化名）2019年間以夫妻吵架需要調解的名義，將妻子閨蜜小君（化名）約出門，沒想到他卻趁機將小君載往摩鐵性侵得逞。一審認為，他利用小君的信任同時傷害2個人，依照強制性交罪將阿義判刑3年4月，案經上訴，高雄高分院審酌他已賠償小君50萬元，妻子訴訟期間罹癌，給予緩刑5年，可上訴。

判決指出，阿義2019年5月11日深夜10時50分許，向小君表示，自己與老婆吵架，想跟她聊聊。小君不疑有他前往赴約，沒想到2人碰面後，阿義竟假稱有喝酒要將車開到摩鐵，藉此躲避警察臨檢。

小君心想，自己跟阿義老婆是閨蜜，對方應該不會對她有非分之想，便答應一同前往摩鐵。但人才剛到摩鐵不久，阿義竟不顧小君的掙扎，將人強壓床上，扯下連身洋裝等衣物性侵得逞。不甘受辱的小君前往醫院驗傷並報警處理。

橋頭地方法院認為，阿義此舉不只利用小君的信任侵害身心，害小君需要看精神科治療，同時也違背對妻子的忠貞義務，讓妻子傷心並陷於丈夫與閨蜜之間的兩難境地，事後他雖與小君約定以50萬元的賠償金額達成調解，卻沒有在期限內履行，法官依強制性交罪將他判刑3年4月。

案經上訴二審，高雄高分院審酌阿義坦承犯行，並在法院審理期間支付小君50萬元賠償金，妻子在訴訟期間罹患癌症等狀況，決定撤銷原判決，將他判刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，並應接受法治教育課程5場，全案仍可上訴。