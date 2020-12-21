　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騙夫妻吵架要聊聊…人夫把「老婆閨蜜」載進摩鐵性侵！癌妻心碎了

▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲高雄男性侵老婆閨蜜，二審法官審酌他已賠償受害者50萬元，以及妻子罹癌等情況，給予緩刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子阿義（化名）2019年間以夫妻吵架需要調解的名義，將妻子閨蜜小君（化名）約出門，沒想到他卻趁機將小君載往摩鐵性侵得逞。一審認為，他利用小君的信任同時傷害2個人，依照強制性交罪將阿義判刑3年4月，案經上訴，高雄高分院審酌他已賠償小君50萬元，妻子訴訟期間罹癌，給予緩刑5年，可上訴。

判決指出，阿義2019年5月11日深夜10時50分許，向小君表示，自己與老婆吵架，想跟她聊聊。小君不疑有他前往赴約，沒想到2人碰面後，阿義竟假稱有喝酒要將車開到摩鐵，藉此躲避警察臨檢。

小君心想，自己跟阿義老婆是閨蜜，對方應該不會對她有非分之想，便答應一同前往摩鐵。但人才剛到摩鐵不久，阿義竟不顧小君的掙扎，將人強壓床上，扯下連身洋裝等衣物性侵得逞。不甘受辱的小君前往醫院驗傷並報警處理。

橋頭地方法院認為，阿義此舉不只利用小君的信任侵害身心，害小君需要看精神科治療，同時也違背對妻子的忠貞義務，讓妻子傷心並陷於丈夫與閨蜜之間的兩難境地，事後他雖與小君約定以50萬元的賠償金額達成調解，卻沒有在期限內履行，法官依強制性交罪將他判刑3年4月。

案經上訴二審，高雄高分院審酌阿義坦承犯行，並在法院審理期間支付小君50萬元賠償金，妻子在訴訟期間罹患癌症等狀況，決定撤銷原判決，將他判刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，並應接受法治教育課程5場，全案仍可上訴。

ET快訊
情侶雙載亡！UBA隊長哥擲筊4、50次沒回應　向女方道歉才獲
獨／撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡　家屬悲：剛回頭就被撞
只有今天！ICE MONSTER「這間店」直接免費吃甜點
「百萬BMW重機通勤」騎士自撞爆頭亡　車噴100m爆炸影片曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園女持汽車駕照騎機車挨罰　次日考照寫信謝警揪錯

騙夫妻吵架要聊聊…人夫把「老婆閨蜜」載進摩鐵性侵！癌妻心碎了

愛女和相差18歲大叔交往...老爸想了就火大　到他家怒開2槍！

UBA隊長招魂4、50次沒回應！　哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

快訊／台中台電人員遭電擊「18％燒燙傷」！緊急搶救中

桃園男一路跑給警追「逆向+闖紅燈」　車上只搜出一個愛心便當

快訊／新北女洽公閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」嚇壞在場50人

男遇假客服解除訂單險遭詐騙　警十萬火急「翻牆」衝ATM阻匯款

3歲女童寒風中走失就要找阿嬤　「壞叔叔」一句話讓她乖乖到警局

駐留北車遭驅趕暴氣　他「人行道舖棉被點火」下場曝

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

年收200萬女「聯誼」竹科工程師 2人急結婚...媽寶男怨：卸妝嚇人

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！被他伸手解釦…未播漏網畫面羞爆

高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」…20歲男噴飛不治

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

桃園女持汽車駕照騎機車挨罰　次日考照寫信謝警揪錯

騙夫妻吵架要聊聊…人夫把「老婆閨蜜」載進摩鐵性侵！癌妻心碎了

愛女和相差18歲大叔交往...老爸想了就火大　到他家怒開2槍！

UBA隊長招魂4、50次沒回應！　哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

快訊／台中台電人員遭電擊「18％燒燙傷」！緊急搶救中

桃園男一路跑給警追「逆向+闖紅燈」　車上只搜出一個愛心便當

快訊／新北女洽公閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」嚇壞在場50人

男遇假客服解除訂單險遭詐騙　警十萬火急「翻牆」衝ATM阻匯款

3歲女童寒風中走失就要找阿嬤　「壞叔叔」一句話讓她乖乖到警局

駐留北車遭驅趕暴氣　他「人行道舖棉被點火」下場曝

馬英九冬至吃燒麻糬　「糯米控」朱立倫開箱5款湯圓最推這口味！

「僑見世界臺灣」首獎出爐　馬來西亞女孩揪學長談心抱走6萬元

失蹤老翁跌圳溝受困　善警合力救援家屬感激

林宥嘉台中跨年壓軸！　蔡尚樺主持定裝「露腰緊身」造型亮點

謊稱女兒得癌詐騙千萬善款！　7歲女童逝世...狠媽還想再害小女兒

2020屏東四重溪溫泉季　求婚事務所12月20日浪漫開張

桃園女持汽車駕照騎機車挨罰　次日考照寫信謝警揪錯

斗山熊挖米蘭達還不夠　再找大聯盟196公分巨投洛克特

每天努力換取進步　字母哥：我想打進冠軍賽

檢疫規範將趨嚴！工會：機師須面對「無限輪迴隔離」盼大眾支持

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

社會熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

甜美少校人妻嘟嘴挑逗：說你愛我！偷吃舊愛學長對話曝

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

少校兒媳搞舊愛！　公公跟監親揭家醜：國家還有救嗎

UBA隊長雙載遭撞亡　女友是茶園千金

UBA隊長與女友南下！騎車遭撞雙亡

即／旭富「又傳爆炸聲」　黃煙猛竄天際

BMW重機撞橋墩　騎士噴飛爆頭慘死

恐怖房東追10年鐵鎚爆門　她求重刑

政戰神鵰俠侶3年玩完！少校月花4萬嚇壞夫家劈腿保險員

即／國道2號「6車追撞」釀3傷

旭富火燒整夜　消防員累癱躺路邊睡

即／高雄嚴重車禍　情侶無呼吸心跳

更多熱門

相關新聞

13歲女童懷孕！挖出背後「驚悚真相」

13歲女童懷孕！挖出背後「驚悚真相」

未成年女童月經2個月沒來，竟然是因為懷孕了！護理師陳麗華就在《醫師好辣》分享遇到的案例，有一名13歲女童突然腹痛、出血，送到急診後發現是「子宮外孕」，追問之下才因此挖掘出背後的驚悚真相。

左營高鐵通車14年「開發緩步」　建商明年強攻2000戶

左營高鐵通車14年「開發緩步」　建商明年強攻2000戶

黃金單身群聚！六都「單人宅」最多里　落在林口、高雄這些區

黃金單身群聚！六都「單人宅」最多里　落在林口、高雄這些區

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

UBA隊長載女友遭撞亡　學弟65字哀悼

UBA隊長載女友遭撞亡　學弟65字哀悼

關鍵字：

高雄性侵癌症緩刑摩鐵閨蜜

讀者迴響

熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

子瑜站TWICE最後粉心疼「妳值得更好」

祖先連喊20次不要！他騎到一半金山坍塌

喬瑟夫剪掉招牌長髮「激帥中分頭」驚艷網

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

甜美少校人妻嘟嘴挑逗：說你愛我！偷吃舊愛學長對話曝

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

晚上9點就睡覺！監獄生活「1天時間表曝光」

她一看「爆改款電動車」怒了　網轟：還免車牌

少校兒媳搞舊愛！　公公跟監親揭家醜：國家還有救嗎

冬至5大禁忌！吃湯圓6招轉運大公開

翡翠柳橙買一送一　麻古茶坊聲明道歉

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

更多

最夯影音

更多
韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」
郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面