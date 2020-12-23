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剛送完老婆上班…31歲尪高架橋自殺「死意堅決」！她慟：剛買了房

▲▼31歲男子輕生。（圖／翻攝自影片）

▲事發現場。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省長沙市23日早上9點27分許發生一起輕生事件。在當地的湘府路大橋上，一台車的行車記錄器拍下了驚險一幕，一男子突然在高架橋上停車，隨後下車，下秒小跑翻越護欄跳進了湘江。事後，妻子悲痛表示，夫妻倆前段時間剛買了房。

據《瀟湘晨報》報導，目擊者稱，事發時一台白色小車突然停在道路最右側，車上下來一名男子，翻越了圍欄後繼續向外跑，最終翻下外側護欄跳下了大橋。事後，現場畫面曝光，看起來男子死意堅決，事發相當突然，路人目睹嚇傻。

23日中午，長沙市藍天救援隊接到報警後出動16名救援人員，2台救生艇到場處置。經過一系列搜救，於中午12時許將該男子打撈上岸，遺憾的是，被發現時他已無生命。

據悉，事發時車上僅有男子一人，年僅31歲。

男子妻子表示，前不久夫妻倆才買完房，丈夫平時性格比較樂觀，事發前剛送了自己上班，並無異常舉動。

不過，她進一步回憶稱，之前，丈夫曾在工作中和長官發生不快，被對方當著很多同事的面訓斥。她認為，丈夫是因為一時想不開才做出此舉。

目前，具體情況正在進一步調查核實中。

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