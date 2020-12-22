好心陪鄰居洗腎卻遭「茄子回報」　惡男反咬：是她自己做！

▲小鳳遭鄰居性侵得逞。（示意圖，非本文當事人／免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

南投小鳳（化名）是一名中度精神障礙患者，2年前陪同鄰居黃男到醫院洗腎，隨後卻遭性侵得逞，期間還曾被用茄子放到下體。經被害人提告，一審依乘機性交罪將他判刑3年2月，他不服提起上訴，二審認他上訴無理由，將全案駁回。可上訴三審。

判決書顯示，黃男與小鳳是相識多年鄰居，清楚知道小鳳是中度精神障礙並領有身心障礙證明、欠缺健全性自主能力。2018年7月23日上午，黃男駕車搭載小鳳，由她陪同前往醫療院所洗腎，隨後掏錢與小鳳購買保力達藥酒、香菸及檳榔等物。

兩人下午4時共同返回南投縣某處工寮，黃男見小鳳飲用保力達藥酒，趁她意識不清且為中度精神障礙之人，不知抗拒之狀況性侵得逞。小鳳回家後將此事告訴母親，家人報警處理。

▲茄子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

黃男先於警詢中坦承，於案發當日洗腎完返回工寮後，曾用茄子放到小鳳下體，然而偵查中則否認有此行為，並稱是小鳳自己將茄子放入下體，他在旁邊看，沒有動手。

黃男一審再改變說法，稱「我看到她在工寮脫光衣服，是她自己做，我叫她不要這樣，我沒有看清楚她做什麼」，之後再度改說「我是用茄子插入，我沒有用手指」。法官認定黃性侵犯行，予以判刑。

判決書顯示，一審依乘機性交罪將黃男判刑3年2月，黃男不服上訴二審，台中高分院以他迄今仍未與被害人達成和解，彌補所造成損害，認一審認事用法，俱無違誤，量刑亦屬妥適，將黃的上訴駁回。