　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

好心陪鄰居洗腎卻遭「茄子回報」　惡男反咬：是她自己做！

▲桃園市郭姓男網友遭女子指控今年3月間相約中壢區某摩鐵見面，卻趁機在90分鐘內連續硬上2次得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲小鳳遭鄰居性侵得逞。（示意圖，非本文當事人／免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

南投小鳳（化名）是一名中度精神障礙患者，2年前陪同鄰居黃男到醫院洗腎，隨後卻遭性侵得逞，期間還曾被用茄子放到下體。經被害人提告，一審依乘機性交罪將他判刑3年2月，他不服提起上訴，二審認他上訴無理由，將全案駁回。可上訴三審。

判決書顯示，黃男與小鳳是相識多年鄰居，清楚知道小鳳是中度精神障礙並領有身心障礙證明、欠缺健全性自主能力。2018年7月23日上午，黃男駕車搭載小鳳，由她陪同前往醫療院所洗腎，隨後掏錢與小鳳購買保力達藥酒、香菸及檳榔等物。

兩人下午4時共同返回南投縣某處工寮，黃男見小鳳飲用保力達藥酒，趁她意識不清且為中度精神障礙之人，不知抗拒之狀況性侵得逞。小鳳回家後將此事告訴母親，家人報警處理。

▲茄子,蔬菜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲茄子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

黃男先於警詢中坦承，於案發當日洗腎完返回工寮後，曾用茄子放到小鳳下體，然而偵查中則否認有此行為，並稱是小鳳自己將茄子放入下體，他在旁邊看，沒有動手。

黃男一審再改變說法，稱「我看到她在工寮脫光衣服，是她自己做，我叫她不要這樣，我沒有看清楚她做什麼」，之後再度改說「我是用茄子插入，我沒有用手指」。法官認定黃性侵犯行，予以判刑。

判決書顯示，一審依乘機性交罪將黃男判刑3年2月，黃男不服上訴二審，台中高分院以他迄今仍未與被害人達成和解，彌補所造成損害，認一審認事用法，俱無違誤，量刑亦屬妥適，將黃的上訴駁回。

ET快訊
持修突宣告「演出取消」　背後原因粉絲心疼
夫妻租透天厝慘變「民宿管理員」　房東狂帶親友過夜：可借廚房嗎
「印度神童」料中疫情　落漆預言被起底！至少3件事沒發生
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃紙遭旭富波及損失4億「不知年怎麼過」　他曝噴飛火球閃過員工

不滿女友遭警酒測　高雄醉男拍落酒測器遭壓制...無影腳反擊K臉

惡夫囚妻在新北荒郊！狠斷金源還藏車　回家硬上喊：妳是我午餐

好心陪鄰居洗腎卻遭「茄子回報」　惡男反咬：是她自己做！

「連40次沒筊」機率超罕見！虎科大情侶雙亡招魂　道歉才成功

順澤宮神帽再發威！女騎士遭大貨車撞拖行8秒　狂拍車頭站起保命

館長槍擊案外案！扯出「蘆洲望族」跳票堵無底洞　一支筆坑董座9億

旭富廠內有1280kg金屬鈉　消防大隊長怒了：如果爆炸！弟兄全罹難

市民大道撞賓士「衝擊翻覆」影片曝　女駕駛自撞！騎士衰骨折爆血

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝　爸327字全文：兒沒違規！汽車超速

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

桃紙遭旭富波及損失4億「不知年怎麼過」　他曝噴飛火球閃過員工

不滿女友遭警酒測　高雄醉男拍落酒測器遭壓制...無影腳反擊K臉

惡夫囚妻在新北荒郊！狠斷金源還藏車　回家硬上喊：妳是我午餐

好心陪鄰居洗腎卻遭「茄子回報」　惡男反咬：是她自己做！

「連40次沒筊」機率超罕見！虎科大情侶雙亡招魂　道歉才成功

順澤宮神帽再發威！女騎士遭大貨車撞拖行8秒　狂拍車頭站起保命

館長槍擊案外案！扯出「蘆洲望族」跳票堵無底洞　一支筆坑董座9億

旭富廠內有1280kg金屬鈉　消防大隊長怒了：如果爆炸！弟兄全罹難

市民大道撞賓士「衝擊翻覆」影片曝　女駕駛自撞！騎士衰骨折爆血

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝　爸327字全文：兒沒違規！汽車超速

「太鼓人」冠軍MVP搶手　大都會或藍鳥有望成下一個落腳處

美女記者愛上「全美最黑心CEO」　自爆已離婚雪藏卵子：等他出獄

特斯拉獨家供應商「和大小公主」曝光　爸爸一句話扛起齒輪王國

KIA Picanto GT-Line試駕：國內唯一65萬元內的「CP值精算」大師

台股早盤跌逾70點！英變種病毒衝擊投資人　台積電跌0.78%

正妹律師健身穿太辣！　「胸前狂挖4大洞」形狀被看光…網全暴動

按摩槍拿出來！柴柴「爽到眼睛張不開」　銷魂臉笑翻網：表情夠到位

持修突宣告：這禮拜演出我都不會出現！　背後原因曝…粉絲心疼

說好的「還要再戰」　國民奪冠功臣坎崔克宣布退休

亞洲第一國！　新加坡航空載運輝瑞疫苗返抵國門

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

社會熱門新聞

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

UBA隊長遭撞雙亡！父：我兒子沒違規

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

21歲護理師拔管　母淚支票超大張：像中獎

虎尾大情侶雙亡　駕駛認了：時速超過70

獨／撞擊瞬間曝光！　UBA隊長載女友雙亡

吃掉老公好友！人妻狂啪35次嬌喊：安母～

UBA隊長招魂4、50次沒回應　哥向女方道歉獲聖筊

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

館長槍擊幕後黑手是他？　黑道大亨狠吸10億

政戰神鵰俠侶3年玩完！少校月花4萬嚇壞夫家劈腿保險員

即／台中台74線車禍！2車擦撞「起火狂燒」釀1死1傷

即／東區女駕駛自撞撞賓士！害騎士慘摔

快訊／拖吊車國道排除事故　黑車猛撞全毀駕駛送醫

更多熱門

相關新聞

狼運將假好心給搭車優惠　弱女遭4度性侵拍裸照

狼運將假好心給搭車優惠　弱女遭4度性侵拍裸照

新北有名女子，因多年前車禍頸椎受傷並領有身心礙障手冊，且無法蹲下或施力。有次搭乘計程車時，司機稱「日後有搭車需求可聯繫協助給折扣」女子考量有定期往返醫院回診需求，並當下交換LINE。不料過沒多久女子叫了他的車，卻遭帶往汽車旅館性侵並拍下裸照。前後4次性侵得逞，狼司機更恫嚇威脅女子，造成女子精神受到莫大痛苦求償110萬。

騙夫妻吵架要聊聊！人夫把「老婆閨蜜」載進摩鐵性侵

騙夫妻吵架要聊聊！人夫把「老婆閨蜜」載進摩鐵性侵

13歲女童懷孕！挖出背後「驚悚真相」

13歲女童懷孕！挖出背後「驚悚真相」

渣男灌醉女友「讓3男輪流來」！還坐床邊全程觀看

渣男灌醉女友「讓3男輪流來」！還坐床邊全程觀看

妙齡女農藥中毒身亡　生前透露遭性侵

妙齡女農藥中毒身亡　生前透露遭性侵

關鍵字：

性侵茄子中度精神障礙

讀者迴響

熱門新聞

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

UBA隊長遭撞雙亡！父：我兒子沒違規

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

張韶涵商演「唱一半場面失控」遭強行趕離場

小嫻恆春夜市擺攤　經濟狀況曝光

狂放「少量臭屁」恐罹大腸癌！名醫曝7危險前兆

A-Lin13歲愛女長成正妹！　「踢館熱舞」氣勢輾壓母

21歲護理師拔管　母淚支票超大張：像中獎

虎尾大情侶雙亡　駕駛認了：時速超過70

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面