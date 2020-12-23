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社會 社會焦點 保障人權

蹲了30多年剛出來…基隆男跟老婆一起被逮！哀號：才準備槍要火拚

記者郭世賢／新北報導

基隆一對黃姓夫妻平時以販賣毒品維生，在新北、基隆一帶活動，2人因擔心遭黑吃黑，還會隨身攜帶槍械防身。新北市金山警分局員警接獲可靠情資後，於22日中午前往萬里區瑪鋉路將2人逮捕歸案，並於其所駕駛的車輛上查獲海洛因6.6克、分裝好的預備販售的安非他命168.6公克、以及瓦斯槍、電擊槍、槍枝滑套各一支。

▲▼基隆毒鴛鴦 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆黃男才剛蹲30多年出來，他原先準備槍枝防身，打算碰上警方時火拚或尋短。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

黃嫌2人遭到逮捕時垂頭喪氣，警方一問才知道黃嫌之前已經吃了30幾年的牢飯，這次又因為違反毒品防制條例被判6年，一怒之下才準備了槍枝，若碰上警方盤查時，可供拔槍火拚或尋短用途。

金山警方準備充分，不發一彈就制伏黃姓夫妻檔，將這對流竄北海岸的毒鴛鴦逮捕歸案。警方指出，6月12日起槍砲彈藥刀械管制條例已修正，將原先未納管的「操作槍」納入模擬槍處罰範圍，蓋因操作槍容易取得，且極易改造為具有殺傷力之槍枝，自12月11日起警方加強針對改造槍枝查緝。

金山警分局長趙家輝呼籲，轄區內的不法份子應有所自覺，主動帶槍投案，新北警方必定持續向上溯源，強化犯罪情資偵蒐，貫徹政府打擊非法槍枝及毒品的決心，還社會大眾一個平安的歲末年終。

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