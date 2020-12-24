超商福袋來了！友人花168元開箱「直接中COACH包」整個賺到

▲開箱超商，幸運抽到「COACH包」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

一年一度的超商福袋來了，也是很多人試手氣的好機會！就有一名女網友在臉書《爆廢公社二館》貼文，說朋友買了一包168元的超商福袋，除了一如既往的點心飲料外，裡面竟然直接放了一個「COACH包」，讓原PO看了驚呼「天啊賺到了！」其他網友也讚「很幸運耶！而且這個小手拿款式是好看的。」

這位女網友文中分享朋友的IG限時動態，只見朋友買了福袋，開箱開出好幾包點心麵、一包洋芋片、一包口香糖、一罐飲料、一包面紙、一張刮刮卡，重點則是放在正中間的「COACH零錢包」。福袋主人則是在照片上寫著「超商福袋 這COACH會是正版的嗎？」

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看到朋友的福袋，原PO不禁直呼「天啊賺到了」，接著也好奇問道「今年的福袋大家買了沒！來分享最大獎讓我羨慕一下」、「#只是想看看是否真的有福袋大獎」。到購物網站一查，會發現該款包包應為COACH零錢鑰匙包，販售價格大約1500元至2100元不等。

貼文一出，就有人在討論COACH值多少，「就算真的，賣也頂多600-1000」、「COACH小錢包沒價」、「小錢包正貨也要1000呢！恭喜」、「正版，小手拿990。」不過也有網友表示羨慕，「我們明天去」、「等等來去買看看」、「超商不能賣仿冒！一定是正品喔」、「很棒ㄟ……自己喜歡就好，真的。」