不要聖誕禮物！國小生卑微許願「求家裡安靜」　萬人見20字秒鼻酸

▲孩童只希望爸媽不要常吵架。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

聖誕節將至，有些學校為了應景，便會請學童寫下自己的聖誕願望。一名網友PO出照片，從畫面可見，其中一個小朋友在聖誕節不求什麼昂貴的禮物，只希望「我的家可以安靜。」短短20個字，道盡孩童內心最深處的渴望，令人不禁鼻酸，不少網友也留言回應，「心疼」、「心酸，多麼微小的願望」。

這名網友在「爆廢公社二館」上發文表示，「看到這個小朋友的聖誕願望，心裡有點酸酸的。」他先前走訪台東某國小，正巧撞見小學生所寫下的聖誕願望，從照片可見，有小朋友希望可以「中一張樂透」發大財，但也有小朋友的願望顯得相當卑微。

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照片正中間的聖誕願望寫道，「我希望我的家可以安靜，爸爸、媽媽不要常常吵架。」這名小學生用咖啡色的彩色筆寫下短短20個字，比起禮物，他更真心盼望聖誕老公公可以讓他的家庭和樂，父母不要總是爭執不休。

照片曝光後，萬人瞬間鼻酸，紛紛心疼表示，「孩子都懂，而且一定很害怕」、「孩子其實什麼都懂，只是假裝不懂」、「父母的一切孩子都看在眼裡」、「有時候孩子要的東西，都很簡單」、「這也是我小時候的願望」、「父母在孩子面前吵架真的會影響很大」、「微小的願望，往往最難達成」、「父母吵架，最傷的莫過於小孩了」、「心酸酸+1，希望他的願望可以實現」、「小孩是最單純的，好心疼」。