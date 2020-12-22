曬宵夜文「吃12隻大壁蝨」嚇呆網友！真面目曝光：是人間美味

▲原PO貼出宵夜照，意外引發一陣討論。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

「萬惡宵夜文，真香啊！」一名男網友21日晚上在臉書《爆廢公社二館》貼文，附上一張宵夜照，結果食材讓其他人一秒歪樓，因為外型實在太奇特，「長腳的蛋？」「好噁，蟲喔？」「跟我家狗身上的壁蝨好像！」「還以為是放大版壁蝨！」留言中則是有人曝光食材真面目，更大讚「好吃！人間美味！」

該位網友貼出一張照片，只見黑色的鍋子裡放了12顆橢圓形的生物，外型就像一顆小小的蛋，每一隻還有一對小腳伸在外面，從某個角度看還會發現隱密的頭部，看起來就像是牠們正趴著休息一樣。

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▲原PO的宵夜被不少人說是在吃蟲。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不過，卻有不少人秒聯想到別的生物，「好像大型的壁蝨@@」、「好像大型金龜子」、「這茶葉蛋怎麼長腳了」、「好像方型小強」、「我還以為是推糞蟲」、「你家寵物的牛蜱也太大隻了」、「這是不是會在魚舌頭寄生的那個蟲啊」、「放大n倍的塵蟎」、「跳蚤養這麼大也是厲害」、「想知道床單要多久不洗才能把跳蚤養那麼大。」

就有網友留言解答小生物的真面目，並曝光口感，「海邊的浪花蟹，俗稱『倒退嚕』」、「花東名產」、「這個是真的香啊！」另外，也有人透露吃浪花蟹不用剝殼，炸過可以直接整隻吃，「這個炸完再去炒，才好吃」、「昨天去買鹹酥雞有買這個，老闆有包粉炸好吃。」

▲原PO在留言處補上照片「生前長這樣」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

據悉，該蟹其實稱為蟬蟹，別稱包括浪花蟹、鼴鼠蟹，其實並非真正的螃蟹，屬於爬行亞目異尾部的甲殼類。蟬蟹隨浪花逐食，一般都棲息在沙灘浪花拍打得到的地方，會藉由浪花的拍打上岸，埋伏在沙石處等待獵物經過，而「倒退嚕」的名字則是因為牠會倒著爬行，「據說小孩不尿床，男人可壯陽的倒退嚕。」