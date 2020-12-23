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OK超商驚見「一整排包裹架」！網笑：找到新出路…內行曝商業秘密

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲從外頭看，超商看起來就像是物流中心。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

超商密集度高，在台灣的馬路上隨處都可以看到，但大家多半都會選擇去小七或是全家，萊爾富或是OK則比較少人會去，一名網友日前經過OK超商，發現賣場放著滿滿的包裹，還在放包裹的層架底下裝上滑輪方便拖行，還以為是包裹倉儲公司。對此，許多網友大笑直呼「OK發展出它的優勢了！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

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▲▼超商店內被滿滿的包裹包。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

該網友在臉書「爆廢公社二館」發文，經過OK超商時，店內應該擺放商品層架櫃的地方，竟然被包裹佔領，只見店內擺著一整排的包裹層架，至少有9架，上面還清楚地標示出，該層架所擺放的包裹手機末三碼是多少，以便店員可以快速找到客人的包裹，並在底部裝上滑輪，可以方便移動，不仔細看還以為是物流中心，原PO也笑說，「OK的本業快變了」。

貼文一出後，許多網友笑翻天，甚至直呼「OK已經太專業」，「被便利商店耽誤的倉儲公司」、「搞不好也是一個不錯的出路」、「就算沒錢賺也賺到來客數，多一位客人進來，就多一位會消費的機會」、「因為OK的點超少的，而且又常配合免運，好像每間OK都這樣」、「我們這邊的OK，貨多到要自己去櫃子找，再去櫃檯掃條碼！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲有網友好奇，「為何免運活動都是OK或是萊爾富？」（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

也有網友解答，電商推出「免運費」的服務，消費金額滿99元，將包裹寄送到OK即可享有免運優惠，省下60元的運費，導致許多人將包裹寄到OK，「因為在蝦皮購物，送到OK運費最便宜」、「OK運費便宜，速度又比7-11、全家快一些些」。還有網友透露，「因為蝦皮被OK和萊爾富標到，至少到明年12月，OK或是萊爾富都會有運費優惠」。

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