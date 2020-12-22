「收件人寫拎娘」0元包裹不給領　客公審：有單號！1招秒領方法曝

▲客人0元包裹名字寫「拎娘」，沒證件證明還狂盧！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

一名男網友在臉書《爆怨公社》抱怨，日前到超商取0元包裹，但取件名稱是「匿名」，店員不給領取，要求原PO退回給賣家更改姓名，並重新寄送。當下原PO自認有單號與手機號碼可核定，偏偏店員就是不給取貨，氣得他公審「真的非常無奈，有人有遇過嗎？」

不久後，社團內跳出一名女網友槓上，疑似就是拒絕原PO取貨的店員，她森77解釋，包裹收件人寫「拎娘」，客人拿不出相對應的證件就算了，還現場狂盧有電話與單號，讓原PO火冒三丈直呼，「我就是不給你領，還要問我姓名要客訴我？請問我這樣錯了嗎？」

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底下網友狂蓋近千樓回應「請客人去戶政事務所改成拎娘，再來吵」、「所以我取貨付款的才會寫網路名稱，刷卡付的就乖乖的寫姓名因為要對證件，這是基本的知識了啊」、「超商本就是按照SOP，客人就算有什麼鬼證明，還是要按照流程領取，店員沒錯，客訴無效，是客人本身有事」、「簡訊都會通知要帶證件了，還要用不一樣的名字就是自己的問題」、「以前打工做超商就很多這種白X， 不給領還在那邊543」。

▲原PO疑似就是綽號「拎娘」的本尊！（圖／翻攝爆怨公社）



畢竟無法出示本人證件，一旦0元包裹誤取，賠償責任就得店員擔下，因此按照SOP取件很重要。以小7超商來說，本站曾報導《包裹名字key錯！他曝神招「小7免證件取貨」一刷OK 實用推爆：長知識》，可利用ibon服務取得取貨條碼，不過超商App大改版，因此步驟有異動，有網友在YouTube分享實用撇步，快來學：

打開OPEN POINT軟體→ibon服務→我的包裹→取件查詢→匯入取件包裹→取件資訊按「已寄件」→零元取件認證→條碼跳出來→給店員刷就OK了。