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衣索比亞總理宣布：北部提格雷省軍事作戰結束

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▲▼衣索比亞總理宣布作戰結束，叛軍首領稱會繼續作戰，受苦的終究是人民。（圖／路透）

▲衣索比亞總理宣布作戰結束，叛軍首領稱會繼續作戰，受苦的終究是人民。（圖／路透）

文／中央社阿迪斯阿貝巴28日綜合外電報導

衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）今天宣布，在動盪不安北部提格雷省展開的軍事作戰行動已完成，政府軍已控制當地首府馬凱勒（Mekelle），這是歷時3週戰鬥的重大發展。

阿比在推特發文表示：「我很高興分享資訊，我們已完成並停止在提格雷地區（Tigray）的軍事作戰行動。」他於不到一小時前發表聲明說，政府軍如今已全面控制馬凱勒市。

自11月4日起一直對抗政府軍的提格雷人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front, TPLF）部隊領袖蓋布瑞麥可（Debretsion Gebremichael）表示，TPLF尚未認輸。

蓋布瑞麥可傳簡訊表示：「他們的殘暴只會加深我們的決心，必須對抗侵略者到底。」路透社記者以簡訊詢問那是否意味，他的部隊將會繼續戰鬥，他回答稱「當然！這攸關捍衛我們的自決權利」。

阿比在聲明中表示，警方將會持續搜索和逮捕TPLF領導階層。

宣稱政府軍攻擊行動是在維護法律秩序的阿比說：「聯邦警察如今將會持續執行逮捕TPLF罪犯任務，把他們交付法律制裁。」

阿比又說，政府軍已控制「機場、公共機構、地區行政大樓以及其他重要設施」。

兩位區域外交官告訴路透社，提格雷部隊很可能在政府軍朝市內挺進前，就已撤離馬凱勒，升高了曠日持久游擊戰的可能性。

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