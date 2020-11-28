衣索比亞軍猛烈轟炸「提格雷州」首府　總理宣告：進入最後階段

▲衣索比亞政府軍隊提格雷州的首府馬凱勒（Mekelle）猛烈轟炸。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

控制衣索比亞提格雷州的反抗軍，「提格雷人民解放陣線」（提人陣線，Tigray People's Liberation Front, TPLF），州首府馬凱勒（Mekelle）在當地時間28日遭受到來自政府軍的猛烈轟炸，逃離當地的居民將消息告訴人道主義團體，才讓消息對外曝光。

衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）22就對提人陣線下達72小時投降的最後通牒，由於給予的投降期限已過，總理下令政府軍對馬凱勒發動總攻擊的命令。

▲提格雷人民陣線領導人布瑞麥可（Debretsion Gebremichael）。（圖／路透）



提人陣線的領導人布瑞麥可（Debretsion Gebremichael）也發布短信告訴《路透社》，馬凱勒正遭受猛烈轟炸。但是由於該地區通訊中斷，使得雙方無法傳遞最即時的訊息。

國際主要領導人對於馬凱勒戰爭期間造成的人道危機，表達強烈關切。根據聯合國兒童基金數據統計，馬凱勒大約居住100萬居民，其中有一半是兒童。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在推特上呼籲，「我敦促衣索比亞領導人，盡一切可能保護平民，並准許人道主義者進入」。

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