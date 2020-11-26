　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「最後通牒」投降期限已過　衣索比亞總理下令對叛軍發動總攻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）。（圖／路透）

▲衣索比亞總理阿比。（圖／路透）

文／中央社

衣索比亞總理阿比今天下令軍隊，在泰格瑞省（Tigray）首府馬凱勒（Mekelle）對當地反叛勢力領導人發動最後進攻，因給予他們的投降期限已過。

阿比（Abiy Ahmed）在推特發布聲明表示：「我已指示衣索比亞國防軍（Ethiopian National Defence Forces）去完成我們法治任務最後的第三階段行動。」

他說：「在這個最後階段，我們將非常小心保護無辜民眾免於受傷，並盡全力確保我們人民辛苦打造的馬凱勒不致受到嚴重損害。」

法新社報導，去年贏得諾貝爾和平獎的阿比，22日晚間給予泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front，TPLF）72小時期限投降，但遭到拒絕。泰格瑞人民解放陣線領導反對派省分泰格瑞省，他們的武力已與衣索比亞軍隊對戰3週。

衣索比亞軍方表示，他們已部署坦克車包圍馬凱勒，準備對泰格瑞人民解放陣線發動攻擊。人權團體先前警告，進攻馬凱勒將違反國際法。

阿比要求馬凱勒的50萬居民「留在家中、遠離軍事目標，並採取一切必要預防措施」。他並呼籲當地民眾交出他們當中的泰格瑞人民解放陣線武裝成員。

他表示：「我想向你們保證，我們的國防軍已仔細策畫一套戰略，在不傷害無辜百姓、古蹟景點、敬神場所、開發機構和資產的情況下，將泰格瑞人民解放陣線犯罪集團繩之以法。」

►全身上下都可以用，滿滿維生素E

ET快訊
瑤瑤揭床上激戰「裡面沒穿讓他脫」　高帥男星一聽嚇瘋
公審情侶被洗版！網美喊告「我才是受害者」　IG緊急關了
獨／桶屍4冤魂都找上他！託夢「紅橋+3棵樹」　一陣暈眩凶手現
快訊／勞動基金驚爆弊案　官員收賄「買特定股」存款暴增900萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「最後通牒」投降期限已過　衣索比亞總理下令對叛軍發動總攻

瑞典王子夫婦宣布確診新冠！群體免疫策略　單日死亡突破7000例　

川普「敗選」後，推特每天狂掉粉　拜粉在飆漲！

證實「濫殺阿富汗平民案」奪39命　澳軍先解職10名特種兵

竊賊變主廚！逗留披薩店2hrs　他愜意「轉餅皮」…警看監視器笑噴

強調中韓友好！文在寅接見中國外長王毅：盼寫建交30周年新頁

佛奇：只要被邀請，一定加入拜登抗疫團隊

台泰最大毒品案搞烏龍！11噸「K他命」化驗結果出爐…全是清潔劑

電郵門醜聞持續燃燒！杭特被爆2015曾密會「未來國務卿」

公務員喪妻5年走不出陰影　樂透抽中3000萬豪宅「重新出發」

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

挑戰極限！模板工連續工作30天 他公開實領薪水...網：是真男人

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

驚！龐貝城別墅挖出「主僕遺骸」　火山灰覆蓋千年時光！保存完整

劉雨柔「演藝圈第一人」拿下國際WBC證照　炫耀選手老公：拜我！拜我！

科學家手伸培養箱「血祭5000蚊」一拿出全是腫包：為研究登革熱！

「最後通牒」投降期限已過　衣索比亞總理下令對叛軍發動總攻

瑞典王子夫婦宣布確診新冠！群體免疫策略　單日死亡突破7000例　

川普「敗選」後，推特每天狂掉粉　拜粉在飆漲！

證實「濫殺阿富汗平民案」奪39命　澳軍先解職10名特種兵

竊賊變主廚！逗留披薩店2hrs　他愜意「轉餅皮」…警看監視器笑噴

強調中韓友好！文在寅接見中國外長王毅：盼寫建交30周年新頁

佛奇：只要被邀請，一定加入拜登抗疫團隊

台泰最大毒品案搞烏龍！11噸「K他命」化驗結果出爐…全是清潔劑

電郵門醜聞持續燃燒！杭特被爆2015曾密會「未來國務卿」

公務員喪妻5年走不出陰影　樂透抽中3000萬豪宅「重新出發」

勞金局官員涉嫌濫用勞動基金炒股　勞動部緊急發出聲明

陳昊森朝聖《歌劇魅影》　衛生紙放口袋「隨時拿出來拭淚」

《十二夜2》首映會「請狗吃蛋糕」！海報狗本尊賣萌現身

高嘉瑜反擊游淑慧「郝友友」：說不定故意排擠我去拜會羅馬省長

麥味登轉上櫃！揚秦國際新股26日起競拍「底價48元」

共機持續擾台！　湯蕙禎：軍事院校教材全面檢討　強化國家認同　

電影剛播完⋯金馬影帝＋影后突現身慶生！壽星當場落淚

P.League+／攻城獅洋將狠投報到 高國豪手繪加油板力挺

高嘉瑜揪亂象「陽台算室內坪數」　內政部：建物登記均依法有據

裸師露鳥／校園是不容挑戰之地！引導孩子自保3招

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

即／球王馬拉度納去世　享壽60歲

他遭猛虎追殺「跳崖自救」...下一秒老虎竟跟著跳

25歲鮮肉娶62歲老公主...新婚1個月就喪妻！

Foodpanda沒送上樓　奧客氣炸「狂掐外送員」

全美感恩節出遊「氣炸醫護」！航空圖如蝗蟲過境

即／「N號房」趙主彬一審判40年！共犯判15年

台女南韓遭酒駕撞死　韓文主持人：恐因喝酒判更輕

快訊／川普正式特赦前國安顧問

華府難適應　紐時：伊凡卡將離開

賓州法院下令　暫停選舉結果認證

走失6年狗回家了！慘被當繁殖犬「2月前剛生」

媽在醫院待產　生完6歲兒被斬首

馬拉度納辭世享壽60歲　阿根廷全國哀悼3天

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

更多熱門

相關新聞

川普不在　弱肉強食時代反而到來

川普不在　弱肉強食時代反而到來

川普因素讓一場獨立戰爭即刻結束，一場獨立戰爭即刻開打！高加索地區，歷史上一直是世界火藥庫。2020年9月27日，一場凍結多年的獨立戰爭重新開打，亞塞拜然揮軍入侵實質獨立的阿爾察赫共和國（其他國家稱之為高地黑庭，或音譯為納哥洛－卡拉巴赫）。

衣索比亞最後通牒　叛軍：準備赴死

衣索比亞最後通牒　叛軍：準備赴死

衣國內亂！政府軍「戰車包圍通牒」50萬居民危險

衣國內亂！政府軍「戰車包圍通牒」50萬居民危險

中製AR-2火箭炮首實戰　摧毀100公里外目標

中製AR-2火箭炮首實戰　摧毀100公里外目標

衣索比亞武裝衝突　中國公民身亡

衣索比亞武裝衝突　中國公民身亡

關鍵字：

衣索比亞

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

床戰男模觀看數破億！潘慧如自爆已凍卵

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

啪完才知對方有女友！梁云菲機場崩潰大哭

獨／周湯豪術後「抽搐發燒、眼球爆血絲」媽媽比莉2天不敢睡

台南爛牙女滿嘴膿　全口植牙崩壞挖掉

CPR按15分鐘反被告　「病公主舅」求情

樂天硬起來！兄弟球迷真的被告了

獨／呂曉棟生前最後一刻...祭拜高以翔猝倒墓園

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

即／球王馬拉度納去世　享壽60歲

雪碧10年砸400萬整型　曝驚悚術後照：真的不簡單

距離太遠…外送員接單「狂嗆4句」秒轉單

更多

最夯影音

更多
麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角

麵裡有蟲！高中生丟硬幣做記號　換回同碗麵留50負評雙方爆口角
小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

小鬼黃鴻升《地球上最無聊的下午》MV上線　「親切合照粉絲」…和「小怪獸」甜蜜互動

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

孫德榮因「一件制服」報恩反送賓士　講話太犀利嚇壞Gino「別拖我下水！」

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

身世非祕密！女孩被收養全知情 爸爸告白：是我們「心」生的女兒

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面