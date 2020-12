梅蘭妮亞有戀父情結？老爸跟川普87分像　網友曝：像到讓人煩躁

▲美國總統川普的岳父克納夫斯(Viktor Knavs)與岳母阿瑪莉亞(Amalija Knavs)。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

美國總統川普與梅蘭妮亞的感情生活經常成為外界注目的焦點,但卻鮮少有人關注這位第一夫人的原生家庭。事實上,梅蘭妮亞的父親只比川普大了2歲,美國就有網友分析了兩人的身型、穿著等特色,發現了許多驚人的相似之處,甚至直言「像到令人煩躁」,也讓人懷疑梅蘭妮亞是否有戀父情結。

根據美國媒體yahoo lifestyle報導,科學家們都認為,女性通常會選擇一個與自己父親相像的伴侶,而這個擇偶標準似乎也出現在梅蘭妮亞身上。她76歲的父親克納夫斯(Viktor Knavs)不但與74歲的川普年齡相仿,外型也可以說是非常相似。有網友發現,不論是克納夫斯還是川普,兩人的手與體型相比都非常短小。

▲▼川普與克納夫斯都喜歡打紅色領帶。(圖/達志影像/美聯社、路透)

此外,川普喜歡打紅色領帶眾所皆知,而克納夫斯也被發現私下喜歡打紅領帶,簡直就是川普的翻版。其實梅蘭妮亞先前接受GQ雜誌訪問時,就曾經談到她生命中最重要的這兩個男人。她說,「他們都很聰明又能幹,即便是在完全不同的環境中成長,卻擁有相同的價值觀。」

梅蘭妮亞還說,「我和我的先生很像,我爸爸也是。他是一個愛家的男人,很傳統也很勤勞,跟我的先生一樣。」對於兩人的「相似論」,網友們則紛紛表示,「真的太像了」、「像到讓人煩躁」、「像到令人討厭」等。

川普的岳父克納夫斯與岳母阿瑪莉亞2018年才正式歸化為美國公民,兩人皆出生於斯洛維尼亞。兩人的律師魏德斯(Michael Wildes)被問及克納夫斯夫婦是否以「鏈式移民」的方式成為美國公民時表示,「我想是的」。但川普對移民政策採取強硬立場,經常批評「鏈式移民」(chain migration),岳父母最後卻以這種方式成為美國公民,遭到部分美媒大力揶揄。

