梅蘭妮亞有戀父情結？老爸跟川普87分像　網友曝：像到讓人煩躁

▲美國總統川普的岳父克納夫斯（Viktor Knavs）與岳母阿瑪莉亞（Amalija Knavs）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普與梅蘭妮亞的感情生活經常成為外界注目的焦點，但卻鮮少有人關注這位第一夫人的原生家庭。事實上，梅蘭妮亞的父親只比川普大了2歲，美國就有網友分析了兩人的身型、穿著等特色，發現了許多驚人的相似之處，甚至直言「像到令人煩躁」，也讓人懷疑梅蘭妮亞是否有戀父情結。

根據美國媒體yahoo lifestyle報導，科學家們都認為，女性通常會選擇一個與自己父親相像的伴侶，而這個擇偶標準似乎也出現在梅蘭妮亞身上。她76歲的父親克納夫斯（Viktor Knavs）不但與74歲的川普年齡相仿，外型也可以說是非常相似。有網友發現，不論是克納夫斯還是川普，兩人的手與體型相比都非常短小。

▲▼川普與克納夫斯都喜歡打紅色領帶。（圖／達志影像／美聯社、路透）

此外，川普喜歡打紅色領帶眾所皆知，而克納夫斯也被發現私下喜歡打紅領帶，簡直就是川普的翻版。其實梅蘭妮亞先前接受GQ雜誌訪問時，就曾經談到她生命中最重要的這兩個男人。她說，「他們都很聰明又能幹，即便是在完全不同的環境中成長，卻擁有相同的價值觀。」

梅蘭妮亞還說，「我和我的先生很像，我爸爸也是。他是一個愛家的男人，很傳統也很勤勞，跟我的先生一樣。」對於兩人的「相似論」，網友們則紛紛表示，「真的太像了」、「像到讓人煩躁」、「像到令人討厭」等。

川普的岳父克納夫斯與岳母阿瑪莉亞2018年才正式歸化為美國公民，兩人皆出生於斯洛維尼亞。兩人的律師魏德斯（Michael Wildes）被問及克納夫斯夫婦是否以「鏈式移民」的方式成為美國公民時表示，「我想是的」。但川普對移民政策採取強硬立場，經常批評「鏈式移民」（chain migration），岳父母最後卻以這種方式成為美國公民，遭到部分美媒大力揶揄。

Melania Trump's father, VIktor Knavs, looks a lot like Donald Trump.... https://t.co/0atlK0kKdq pic.twitter.com/sC0q5w8FWe — Lauren Werner (@LaurenWern) September 28, 2016

Any Guess Who The Guy On The Right Is??

That's Melania Trump's Dad Viktor Knavs...

Coincidence?? I Think Not..

pic.twitter.com/qtshwJVNlG — mongoose115 (@mongoose115) September 18, 2018

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