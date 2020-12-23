港人逃亡海外數量增　今年超180人尋求庇護

▲今年港人逃亡海外，尋求庇護數量較往年增加。圖為今年十一，港人上街遊行。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導



自反修例示威活動爆發、《港版國安法》生效以來，今年香港人士赴海外尋求庇護數量大增。據港媒《星島日報》報導，截至前10個月，已有181名港人到澳洲、加拿大、英國、德國與紐西蘭等地尋求庇護，為前年的3倍，也超過去年總和。

在這些流亡海外、尋求庇護的人士中，包括香港前學民思潮成員許穎婷、身兼香港效益主義黨主席的公開大學學生劉康、香港獨立聯盟召集人陳家駒、青年新政梁頌恆、前香港眾志常委羅冠聰、前立法會議員許智峯，以及曾在英國駐港領事館任職、去年被深圳公安以嫖娼為由，行政拘留十五日後獲釋的鄭文傑等。

▲由於日前香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥入獄，許多香港社運領袖憂心步上後塵，選擇遠赴海外。（圖／路透社）

曾在反修例抗爭中，被港警擊中，近日遭香港法廷簽發拘捕令的學生曾志建，也沒有在22日出庭應訊，宣告逃亡。值得注意的是，她的15歲女友Aurora（化名），更早在男友之前就搶先離開香港。

港媒報導稱，Aurora逃亡英國前，自述被陌生人跟蹤，由於自己曾因示威被捕，這段時間有多名社運成員被控暴動罪量刑，她擔心再次入獄，所以找到英國協助流亡人士組織「Friends of Hong Kong」協助，成為已曝光的香港流亡示威者中，最年輕的個案。

但報導也提到，流亡海外的港人除了面對生活問題，也可能遭逢困境。文章舉例一名22歲香港中文大學女學生流亡德國後，先前被披露在1月入住難民營期間，遭職員性侵，報警求助後10月才獲批難民身分。

數據顯示，今年1到10月，至少有181名港人到澳洲、加拿大、英國、德國及紐西蘭等地尋求庇護，是前年62人的三倍，高於去年全年的141人；其中，人數以到澳洲尋求庇護為最多，估計超過136人提出申請。

此外，港人申請英國海外護照（BNO）數量也大增。官方數據顯示，2020年1月至10月，超過21.6萬香港居民取得BNO，創下1997年以來新高。

流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰21日晚間表示，他因被中共官媒喉舌列為國安法下的通緝犯，日後要續領香港護照的話，必須進入中國大使館辦理手續，與「自動送中」無異，若他再不行動，會變成沒有護照、身分的人，決定在英國申請政治庇護。

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