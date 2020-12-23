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攜20佳麗爽飛德國渡假！泰王荒淫「遠距治國」　憤民掀學運喊下台

▲現任泰王瓦吉拉隆功（Vajiralongkorn）偕同皇后蘇堤達（Suthida）出席朱拉隆功的逝世紀念儀式，步出曼谷大皇宮時受到保皇派的熱烈歡迎。（圖／路透）

▲泰王瓦吉拉隆功偕同王后素提達出席朱拉隆功的逝世紀念儀式。（圖／路透）

記者羅翊宬／統整報導

泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功（Vajiralongkorn）素來以荒淫無道聞名，過去有過三段婚姻，最後卻以離婚收場，直到去年5月迎娶空姐出身的第4任妻子素提達（Suthida）作為王后，然而不到短短2個月時間，又冊封34歲的詩妮娜（Sineenat）為貴妃，打破王室87年傳統，成為君主立憲制後首位納妃的泰王。

不僅如此，在新冠肺炎疫情爆發後，更是攜家帶眷前往德國渡假，包下奢華的飯店「遠距治國」，使得人民對於泰王的行為轉化為憤怒，網路上出現「我們為何需要國王」的標籤，最後引爆大規模、為期數個月的學運潮，要求總理帕拉育限期下台、實施新憲法、實施經濟改革與王室改革。

▲▼泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）和王后蘇堤達（Suthida）。（圖／路透）

▲泰王瓦吉拉隆功和王后素提達。（圖／路透）

回顧2020年，泰國面臨一連串風波，67歲的泰王瓦吉拉隆功帶著20名後宮佳麗前往德國南部城市加米施-帕滕基興，並訂下當地一間4星級酒店，從曼谷運來寶物與古董裝飾，改造成專屬的酒池肉林，被當地記者拍到與後宮、玩伴愜意騎乘腳踏車，引來當地官員不滿，4月6日為出席國慶日活動才特意從歐洲搭機返國。

才停留短短一天，又飛回瑞士與王后素提達會面，如此荒謬行徑引起泰國民眾在推特上宣洩不滿，表示「我們為何需要國王」，不過泰國法律明文規定不得出言冒犯王室，民眾敢怒不敢言。

而其王妃詩妮娜2008年從陸軍護理學院畢業後成為護士，服務於太軍醫院，2015年晉升上校並加入皇室衛隊，2018年受訓成為飛行員並升至少將，集寵愛於一身，成為87年以來的首位泰國王妃，不料卻傳出藉著瓦吉拉隆功的寵愛進行「宮鬥」，不僅打壓王后素提達，還對國王不忠，最後慘遭王室撤銷軍銜與王妃頭銜，官網也撤下其與國王的合照，還遭廢黜並關入獄，形同監禁「冷宮」。

▲▼ 泰國王室「貴妃」詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）。（圖／路透）

▲泰國王室「貴妃」詩妮娜。（圖／路透）

不料，詩妮娜卻突然於8月出獄，還搭機前往德國，由瓦吉拉隆功親自接機，經常接見親王室人士，年輕貌美與正面良好的舉動獲得讚賞，而泰國王室也於9月2日發布政府公報，恢復詩妮娜先前所擁有的王室頭銜與軍銜，而該份公報還是由瓦吉拉隆功署名，「敗部復活」宣告成功。

對於一連串泰王的荒謬行徑，徹底惹毛了泰國民眾，從8月起便掀起一波又一波的學運潮，示威群眾聚集曼谷民主紀念碑，要求解散國會、修憲制定更尊重民主的君主立憲制，還得修法取消對王室的「不敬罪」。

▲泰國反政府示威。（圖／路透）

▲泰國反政府示威。（圖／路透）

10月14日，泰國爆發大規模反政府示威，被視為當局近年以來面臨的最大挑戰，總理帕拉育更在15日針對首都曼谷發布緊急狀態，並動員大批警力以高壓水皰鎮壓示威群眾，示威群眾領袖帕薩拉瓦里遭到逮捕。10月底時，更是有民眾聚集在德國駐泰大使館，要求德國政府調查瓦吉拉隆功「遠距治國」行徑是否違法。

一波未平一波又起，王妃詩妮娜於2012至2014年拍攝的高達1400多張私密照片，近期慘遭海外反王室人士公開，而該段舉動被視為是情敵的攻擊，泰國王室彷若《甄嬛傳》的宮鬥劇情也讓全球民眾霧裡看花。

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