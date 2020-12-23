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皮卡丘、卡比獸Q爆！「寶可夢、KAKAO FRIENDS」口罩來了　只有3萬盒

▲▼全家開賣寶可夢、KAKAO FRIENDS醫療口罩。（圖／業者提供）

▲全家開賣寶可夢、KAKAO FRIENDS醫療口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

近來疫情升溫再加上天氣寒冷，口罩依舊是外出不能少的防疫品之一！而繼三麗鷗、冰雪奇緣口罩後，這次竟然有超療癒的「KAKAO FRIENDS」、「寶可夢」醫療口罩了，可愛的皮卡丘、卡比獸、萊恩及桃子全印在口罩上還搭配限定顏色，讓人一看秒融化，絕對要收藏，12月28日起於全家限店開賣，一共8樣式選擇全台限量3萬盒。

▲▼全家開賣寶可夢、KAKAO FRIENDS醫療口罩。（圖／業者提供）

▲▼寶可夢有4樣式選擇。

▲▼全家開賣寶可夢、KAKAO FRIENDS醫療口罩。（圖／業者提供）

全家推出超療癒的寶可夢、KAKAO FRIENDS醫療口罩，8款式通通可愛破表，像是這款滿版皮卡丘，選用黃色口罩印上滿滿皮卡丘，仔細一看口罩上的皮卡丘還有不同表情，另外還有2款卡比獸造型，以湖水綠的口罩顏色搭配卡比獸的萌臉，還有用深藍線畫出胖嘟嘟卡比獸的樣式，讓人瞬間被圈粉，而最後一款是滿版梗鬼黑色口罩，十分有個性，4款式限量15000盒。

▲▼全家開賣寶可夢、KAKAO FRIENDS醫療口罩。（圖／業者提供）

▲▼療癒萊恩、桃子印在口罩上超可愛。

▲▼全家開賣寶可夢、KAKAO FRIENDS醫療口罩。（圖／業者提供）

而韓國最強人氣卡通「KAKAO FRIENDS」同樣也有4醫療口罩樣式選擇，滿滿的萊恩、桃子被印在口罩上實在是可愛到不行，有粉紅色的桃子款、水藍色萊恩款以及黑、白的綜合款，全部都超欠收，4款式也限量15000盒，12月28日正式開賣採限店販售，單款一盒，隨機出貨不可挑款，販售數量依各店庫存為準，消費者可到店詢問。

▲▼萊傑迷彩口罩。（圖／翻攝自R&R 萊禮生醫粉專）

▲萊潔迷彩口罩。（圖／翻攝自萊禮生醫粉專）

另，萊潔近日也推出全新獨家「迷彩口罩」，有暗黑、粉紅2色可以選擇，即日起正式上市，全台只右8大連鎖量販、藥妝和藥局買得到，包括萊爾富、家樂福、大樹、丁丁、維康、佑全、札幌藥妝和墊腳石，這款口罩無法預購，只能到現場購買。

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