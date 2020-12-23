只隔離5天！新加坡短期商務人士遭爆「無罩上班」　信義區趴趴走

▲原PO指出，有外籍商務人士到信義區公司出差。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國內22日爆出新冠肺炎本土病例，導致253天0確診破功，紐籍機師遭批是台灣最大的防疫破口。就有一名女網友在《Dcard》發文，爆料信義區一間公司有2名新加坡籍同事來出差，因為有申請短期商務人士入境縮短居家檢疫，只隔離檢疫5天就進公司談生意，但2人完全沒有照「加強自主管理」辦法，不僅在公司內沒戴口罩，還到百貨公司餐廳用餐，讓她很擔心短期商務人士會成為台灣防疫破功的主因。

該位女網友在《Dcard》發文「防疫破口？！新加坡短期商務人士大剌剌吃餐廳」，文中爆料信義區某公司的新加坡短期商務人士在百貨公司餐館趴趴走，說2人因為申請短期商務人士入境縮短居家檢疫，「有提交登機3日前肺炎篩檢的陰性證明，所以只隔離檢疫了5天就進公司談生意。」

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▲原PO無奈地說，商務人士在公司內都不戴口罩。（示意圖／unsplash）

她表示，以上做法都沒什麼問題，但疾管署的作業規範指出，入境第6天到第14天都應該實行「加強自主管理」。而問題就在這邊，2名外籍商務人士除了商務行為跟回飯店外，照理來說，不能前往百貨公司、餐館或有人潮的地方，「但這2位新加坡人士在公司時，不但全程沒戴口罩，負責人屢次勸導也被他們無視拒絕，公司高層甚至直接帶著這兩名新加坡人，去百貨公司的日式料理餐廳用餐，完完全全無視台灣的防疫政策。」

消息在辦公室傳開後，同事們只能戴口罩自保，「一些同事在得知前就與2名新加坡人開會，開完會才被其他同事告知，完全措手不及沒辦法保護自己。」原PO認為，雖然商務人士可能真的沒有感染病毒，「但這2位和公司無視台灣政策和台灣人的行為，應該被檢討。」