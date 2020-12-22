2屁孩賣場脫褲尿尿沒親自道歉　家樂福決定提告

記者蕭筠／台北報導

昨日Dcard流出3段影片，畫面中驚見2名身穿白色帽T男子站在家樂福貨架旁直接尿尿，瞬間引起公憤，隨後男子身份遭肉搜曝光，家樂福也出面呼籲2學生儘速現身道歉否則不排除走法律途徑。今（22）日網上再度流出2張截圖，可以看見2名公然小便的男學生以私訊方式向家樂福鼎山店道歉，對此，業者再度作出最新回應。

▲2學生在家樂福隨地尿尿、抽菸。（圖／翻攝自Dcard）



今（22）日凌晨一名男網友以匿名身分PO出2張截圖，畫面中可以看見2名男同學於半夜1點45分左右以私訊方式向家樂福鼎山店道歉，內容除了道歉承認「玩過頭了」之外，也表示會深刻反省其誇張行為，但部分網友仍不買單，認為除了道歉也應賠償賣場損失，更提到此文章為匿名發文，真實性仍有待商榷。

不過稍早警方作出最新回應表示，目前已掌握這2人身份，將循線傳喚到案說明，後續也將依毀損罪、社會秩序維護法偵辦。對此，家樂福表示，目前警方已受理案件就「直接提告」，後續也將配合做相關調查動作，業者指出，雖這2人仍為學生身份，但確實並未親自到賣場道歉，也造成消費者觀感不佳，認為勢必要做警惕動作，再加上員工也十分辛苦，目前靜待警方偵辦結果。

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