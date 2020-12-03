永和人吃了35年！新北唯一「必勝客歡樂吧」確定收攤　只營業到12/10

▲必勝客歡樂吧全台目前有7門市。（示意圖／必勝客提供）

記者蕭筠／台北報導

永和人哭哭！人氣連鎖比薩品牌必勝客「永和餐廳店」爆出收攤消息，只營業到12月10日止，該店主要營業模式為吃到飽歡樂吧，消息曝光讓不少在地人哀嚎「真假⋯⋯有點sad」、「真是突然⋯從小學到現在35年了耶」，業者也證實消息，「基於整體營運考量，永和餐廳店將服務至12月10日。」

▲必勝客歡樂吧有各種比薩、義大利麵、烤雞等通通吃到爆。

必勝客「永和餐廳店」今（3）日爆出收店消息，且只營業到12月10日為止。對此，業者僅低調回應「基於整體營運考量，永和餐廳店將服務至12月10日，歡迎喜愛必勝客的朋友未來可至永和永安店及永和永貞店，必勝客將持續竭誠地為您服務。」

必勝客永和餐廳店為「吃到飽歡樂吧」店型，主打提供各式口味比薩、烤雞、義大利麵，還有濃湯、沙拉、飲料等選擇，只要用單一價格就能吃到飽，高CP值深受不少速食控喜愛。根據官網顯示，必勝客目前於全台共有7間歡樂吧門市，新北只有永和餐廳店1間，其餘則在台北、桃園、高雄等才有。

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