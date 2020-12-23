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工研院技轉國產微型空品感測器　苗栗縣安裝500台：揪空汙罰50萬

▲國內首批由工研院技轉的國產感測器，受邀到國立臺灣科學教育館展覽，苗栗縣環保局秘書蔡政勳（左起）、工研院王俊堯技術長及林健智科長。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲國內首批由工研院技轉的國產感測器，受邀到國立臺灣科學教育館展覽，苗栗縣環保局秘書蔡政勳（左起）、工研院王俊堯技術長及林健智科長一同參與。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

隨著國內環保意識提升，不但公部門在污染熱區裝設微型空品感測器監控空氣品質，也有越來越多學校及社區「自力救濟」，自行架設空氣品質感測器；國內首批由工研院技轉的國產感測器2019年運用在苗栗縣境內，不但查獲工廠違法偷排，更協助阻止瓦斯氣爆，屢屢發揮小兵立大功，獲得傑出的績效，最近受邀到國立臺灣科學教育館展覽，讓民眾瞭解國產感測器的應用，以及對於環境的幫助。

據環保署統計，各縣市為防治空污，在全台布建逾12000台空品感測器監控空氣品質。感測器以往是中國的天下，近年來因去中化，逐漸被歐美國家瓜分，目前僅有苖栗縣府布建的500台是台灣製的國產貨。這批由工研院技轉經昌科技產出交由台中思維環科去年開始在苗栗縣推廣使用。

▲▼國產微型空品感測器，主要設點於工業區、民眾陳情地點、社區敏感點及交通熱區等地，不放過任何一點蛛絲馬跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼國產微型空品感測器，主要設點於工業區、民眾陳情地點、社區敏感點及交通熱區等地，不放過任何一點蛛絲馬跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼國產微型空品感測器，主要設點於工業區、民眾陳情地點、社區敏感點及交通熱區等地，不放過任何一點蛛絲馬跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣環保局長陳華盛表示，苗栗縣佈建的國產微型空品感測器，是工研院研發技轉經昌科技生產，2019年交由台中市思維環境科技公司在苗栗縣布建500台，這是國內首次使用國產化PM2.5感測器，另加裝「TVOC」（揮發性有機物）感測元件。

陳華盛指出，這500台感測器主要設點於工業區、民眾陳情地點、社區敏感點及交通熱區等地，不放過任何一點蛛絲馬跡，這兩年來協助苗栗縣環保局查獲多起工廠違規、違法露天燃燒案，共開罰10件次處分50萬多元。

陳也強調，國產感測器不論從數據校正，以及場域應用，都獲得良好績效，值得做推廣使用。先前協助苗栗縣意外阻止瓦斯洩漏，也發揮在公共安全領域的功效。VOCs自動採樣設備是感測器延伸應用很好的案例，除了查獲污染兇手之外，可確保區域的空氣品質，是不錯的輔助稽查工具。展覽期間自2020年12月18日至110年5月9日，歡迎大家前往觀看苗栗縣「在萬物相連中對話」。

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