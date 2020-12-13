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廟會活動爆竹引發空污及環境髒亂　台南稽查開罰最可處12萬元

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▲台南市中西區六合境廟宇之一福德爺廟因燃放爆竹煙火，造成嚴重空氣污染，更未能於尾隨活動進行2個小時內，將環境整理乾淨，依空污法等裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區六合境廟宇之一福德爺廟因燃放爆竹煙火，造成嚴重空氣污染，更未能於尾隨活動進行2個小時內，將環境整理乾淨，依空污法等裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區13日廟會遶境活動，燃放爆竹煙火，主辦單位管理不當，造成嚴重空氣污染，更未能於尾隨活動進行2個小時內，將環境整理乾淨，台南市環保局當場依違反空氣污染防制法第32條第1項及台南市環境清潔自治條例第5條規定處分，兩項違規，最高共計可處新台幣12萬元整。

▲台南市中西區六合境廟宇之一福德爺廟因燃放爆竹煙火，造成嚴重空氣污染，更未能於尾隨活動進行2個小時內，將環境整理乾淨，依空污法等裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局指出，該福德爺廟廟會遶境活動舉辦前，市府於12月3日召開協調會宣導廟會公約，要求廟方務必配合市府相關規定。環保局亦加強空污、環境清潔等相關監測與巡稽查。

環保局監測遶境活動燃放爆竹煙火，嚴重影響空氣品質。另外，依台南市環境清潔管理自治條例，各種民俗廟會活動，非屬於固定活動者，應於尾隨活動進行2個小時內清除完畢。該活動於下午4時7分在中正路燃放鞭炮，遺留的炮盒炮屑應於晚上6時7分完成清除。

▲台南市中西區六合境廟宇之一福德爺廟因燃放爆竹煙火，造成嚴重空氣污染，更未能於尾隨活動進行2個小時內，將環境整理乾淨，依空污法等裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廟會遶境活動頻頻施放燒爆竹，近來露天燃燒檢舉陳情件數也明顯增加，且常發生在假日，台南市環保局已加強相關稽查與取締，除傳統人力外，也會搭配空拍機巡查，請廟會活動主辦單位以及民眾，務必重視空氣品質與維護環境整潔，以免遭檢舉受罰。

▲台南市中西區六合境廟宇之一福德爺廟因燃放爆竹煙火，造成嚴重空氣污染，更未能於尾隨活動進行2個小時內，將環境整理乾淨，依空污法等裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑指出，2020年空污法裁罰準則修正，不當燃放爆竹或露天燃燒造成空氣污染，若發生在秋冬空品不良季節、夜間或假日發生都有加重處分的相關規定，處分金額將由原最低1200元加重至3960元，是原處分金額的3.3倍。本案依空污法可裁罰1200到10萬元，環境清理管理自治條例最高罰2萬元，所以兩法裁罰最高共計12萬元。

民眾若發現不當燃燒爆竹或露天燃燒，請撥打0800-066666或1999免費陳情電話，環保局會立即派員前往稽查處理。

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