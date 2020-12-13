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東北季風增強「大陸霾害明報到」！西半部空品將亮橘紅警示

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▲▼空氣污染,空汙,pm2.5,空氣品質指標AQI,霧霾,霾害,細懸浮微粒,污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲環保署提醒，天氣明天轉冷，大陸霾害將再度報到，民眾要留意空氣品質變化。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

冷空氣南下，今天（13日）晚間愈晚愈冷，挑戰入冬首波大陸冷氣團，週一晚至週三清晨平地最低氣溫約可降至13度左右，挑戰入冬最低氣溫。環保署也提醒，天氣明天轉冷，大陸霾害將再度報到，民眾要留意空氣品質變化。

環保署表示，隨著東北季風稍減弱，今台灣空氣品質受境外影響已暫趨緩和，中南部地區則受前一日境外汙染物累積，空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級。根據中央氣象局預報資料顯示，今晚起至明日東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，研判冷空氣可能挾帶另外一波霾害影響空氣品質，提醒民眾添衣保暖及持續留意空氣品質變化。

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環保署指出，依據最新觀測資料顯示，大陸上海市PM2.5濃度約在170~200微克/立方公尺，預測明日東北季風增強或大陸冷氣團南下，可能挾帶另外一波霾害移入台灣，PM2.5濃度約在40~50微克/立方公尺，西半部及離島地區可能達到橘色提醒到紅色警示等級，東半部地區為普通至良好等級。預計15日上午以後大陸霾害影響逐漸緩和，中部以北地區為普通等級，中南部地區位處下風處，空氣品質指標仍為橘色提醒等級。

因應大陸霾害影響空氣品質，環保署強調，與地方環保局已協調電廠降載減少空氣汙染物排放，各地方政府則加強工廠稽查、巡察營建工地、道路洗掃等，以減輕這段期間空氣品質的負擔。由於霾害影響空氣品質將隨東北季風南下影響至中南部地區，影響程度視降雨而有所變化，歡迎民眾多加利用空氣品質監測網

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