內行人天冷吃螃蟹更肥美　新北「萬里蟹」冬季螃蟹料理超暖心

▲金山活三鮮海鮮餐廳的花雕萬里蟹，將花雕酒及高湯昇華。（圖／新北市漁業處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

冬天總是想來點？冬天是萬里蟹肥美的時候，要怎樣在冬天吃萬里蟹料理呢？新北市政府農業局特別挖掘當地海鮮餐廳萬里蟹冬季暖心料理，透過快炒或是燉煮來烹調「萬里蟹」，將萬里蟹的美味更上一層樓，2020冬天的萬里蟹就是要這樣吃！一起去產地品嚐萬里蟹美味。

▲漁人碼頭大胖活海產的麻油萬里蟹，黃澄澄的麻油配上喜氣逼人的花蟹美味。

沙茶、咖哩融合萬里蟹鮮味，柔和而凜冽

新北漁業處表示，冬天的萬里蟹以肥美肉多而獲得美譽，以往夏秋的萬里蟹以清蒸最能強調天然鮮味，若用一個詞來形容清蒸的萬里蟹，「凜冽的鮮味」是最適合不過了，而冬天的萬里蟹，漁村人家為了要保暖增加熱量配上更多的白飯，以萬里蟹添加沙茶或是咖哩等重口味方式調味，讓凜冽鮮味與重味道的沙茶與咖哩互相搭配，刺激的沙茶、咖哩變的更加柔和溫暖，天天吃都不是問題，沙茶炒萬里蟹與咖哩萬里蟹絕對是冬天熱炒菜色冠軍！

▲漁人碼頭大胖活海產的麻油萬里蟹，黃澄澄的麻油配上喜氣逼人的花蟹美味。

花雕、麻油燒燒燒！冬天吃最對味！

另外，冬天吃燒酒類的料理最棒了！萬里蟹等海鮮配上花雕紹興等酒類，配上些許中藥後蒸煮，酒精揮發後僅剩酒香與鮮味，兩者結合後香溢整個空間，配上麵線既飽人又暖身，吮一口就是爽！麻油本來就是冬天必備食材之一，薑片以麻油煸香後加入萬里蟹、米酒、蒜苗、醬油等就可起鍋，紮實的肉質不在話下，鮮甜回味的麻油湯頭可以直接品嚐，澆在白飯上，麻油蟹汁飯，今晚就是他了！來點萬里在地的萬里蟹！

▲野柳漁港很多家餐廳，都有提供沙茶萬里蟹，沙茶、九層塔、萬里蟹簡直是絕配。

新北漁業處長張麗珍說，以上四種料理都是萬里蟹產地漁家專門菜，看官可以到產地品嚐外，亦可以到富基、龜吼魚市以及野柳假日活蟹市集購買最新鮮的萬里蟹，回家做麻油或是火鍋都超棒。

螃蟹快報BY萬里蟹：https://reurl.cc/q8QD30

影／2020冬天的萬里蟹這樣吃

1. 淡水麻油蟹：https://reurl.cc/e815ZM

2. 野柳沙茶蟹：https://reurl.cc/Q3zpO2

3. 金山花雕蟹：https://reurl.cc/Mdq7GW

4. 龜吼咖哩蟹：https://reurl.cc/R1xdQD

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