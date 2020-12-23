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新北市圖新住民彩繪許願燈籠　「狗醫生」賣萌扮聖誕老人送暖

▲新北市圖新住民彩繪許願燈籠 「狗醫生」賣萌扮聖誕老人送暖。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖邀請來自奈及利亞、越南、印尼、及中國等新住民一起畫耶誕創意燈籠。（圖／新北市立圖書館提供，下同） 

記者郭世賢／新北報導

提前歡度耶誕節，感受異國溫暖！耶誕佳節即將來，新北市立圖書館汐止分館特別與汐止戶政事務所合作舉辦「許下希望，妝點許願燈」活動，邀請來自奈及利亞、越南、印尼、及中國等新住民一起畫耶誕創意燈籠、手作書籤，圖書館也特別準備了耶誕禮物書，讓新住民能在新的故鄉歡度佳節。

疫情影響，因為各國防疫境管措施，增加返國與原生家庭相聚的困難，為了讓離開家鄉的新住民朋友也能溫馨過節，互相傳遞愛與溫暖，揮別「疫情悶日子」，汐止分館特別與汐止戶政事務所規劃應景活動，邀請新住民朋友一起彩繪創意耶誕燈籠，手作書籤，分享故鄉過聖誕節的方式，許下耶誕心願，分享新年新希望。

▲新北市圖新住民彩繪許願燈籠 「狗醫生」賣萌扮聖誕老人送暖。（圖／新北市立圖書館提供）

▲汐止分館特別與汐止戶政事務所規劃應景活動，邀請新住民朋友一起彩繪創意耶誕燈籠。

來自印尼的新住民湯秀玲說，因為疫情無法返鄉探親，非常想念家鄉的親人，那裡很少下雨，天空總是藍藍的，所以她要畫出那樣的好天氣；奈及利亞的盧安娜說，她好愛臺灣小吃，尤其小籠包、珍珠奶茶，今天特別畫了這兩樣，要當成聖誕大餐；來自越南的新住民陳氏寵則畫了自己和聖誕老公公在圖書館看書的畫面，她說嫁來臺灣沒有娘家可以依靠，很想念爸爸媽媽，還好先生經常帶她到圖書館參加活動，讓她可以認識新朋友。

新莊裕民分館22日也帶著穿上聖誕裝的狗醫生來到新莊中港國小特教班，陪特教學童聽耶誕繪本故事，玩握手、餵食、摸摸的遊戲，希望透過具有療癒力的毛小孩閱讀陪伴，讓身心障礙孩童有機會參與多元的閱讀活動，感受新奇的學習體驗，提前度過一個開心的耶誕節。

▲新北市圖新住民彩繪許願燈籠 「狗醫生」賣萌扮聖誕老人送暖。（圖／新北市立圖書館提供）

▲化身耶誕老公公的「狗醫生」一進到教室，超萌的模樣瞬間征服小朋友。

化身耶誕老公公的「狗醫生」一進到教室，超萌的模樣瞬間征服小朋友，原本躁動的孩子們，因為有狗醫生陪伴，開心安靜的聽著故事。新莊裕民分館「寵物陪伴閱讀」服務，已連續6年陪伴特教學童，讓身心障礙學童能透過動物的陪伴；同時透過狗醫生和孩童們互動玩遊戲，增進肢體協調力及活動力，也可以更和善的對待同學與寵物。

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