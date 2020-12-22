北海岸離岸風電說明會：大約在冬季...聖誕節「突襲」舉辦議員怒

記者郭世賢／台北報導

「漁場變風電場！」北海岸離岸風電突傳25日耶誕節將在金山、萬里舉行首場公開說明會，新北市議員白珮茹不滿活動，為什麼正確時間不發文通知「靜悄悄！」不只漁民一頭霧水，連她身為民代都被矇在鼓裡，有漁民氣得揚言抗爭到底，白珮茹呼籲訊息公開透明，讓地方鄉親一同來關心。

▲新北聖誕節「悄悄開」離岸風電說明會，議員白珮茹怒嘸通知。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

白珮茹指出，核能一、二廠將陸續除役，有外商相中北海岸海域，計畫從離岸9公里至北方三島海域打造3處海上風力發電場，據開發方資料，廣達近1000平方公里海域，將插滿520座巨型風機，日前傳出一口氣舉辦7場說明會，首場說明會就選在金萬，引起漁民議論。

萬里區漁會21日舉行座談會，包括淡水、金山、萬里、瑞芳及貢寮漁民到場關心。白珮茹說，開發商先前僅預告說明會「暫定12月」，開會在即，議員卻遲遲未收到通知，首場次的時間、地點，還是助理日前主動詢問才得知，不知是刻意規避，還是「最好民代都不知道」！

▲白珮茹說，這麼重大的開發案，相關訊息卻沒人知。

離譜「大約在冬季」的開會通知書，白珮茹說，這麼重大的開發案，相關訊息卻沒人知，眼見時間緊迫，她請漁業處趕快在25日前把訊息傳達給各漁會、漁民。她強調，不論地方同意或反對，資訊一定要公開給百姓知道，讓鄉親充分表達意見。

萬里區漁會理事長練聰明、金山區漁會理事長許國亮憂心，北方三島正好是漁民重要漁場，不只小管、飛魚卵、白帶魚和苦心經營已久的「萬里蟹」無法捕撈，連帶使上下游餐廳、拖網、蟹籠等漁具產業全沒收入，漁民生計都被「掐死」。

▲新北漁民上百座風機間隔僅1公里，施工時漁船航行安全誰來保障。

瑞芳漁會總幹事黃志明也憂心，上百座風機間隔僅1公里，施工時漁船航行安全誰來保障，等到風場蓋起來，產生的低頻噪音恐衝擊金山和花瓶嶼候鳥生態，屆時不只漁業沒了、觀光也都死光光！基隆市長林右昌上月已表態反對風場，希望新北市長侯友宜聽見漁民聲音。

北海岸五大漁會將邀請學者提出報告，攜手基隆市、宜蘭縣的漁會要求立委辦公聽會，誓死抗爭到底。白珮茹說，對於開發商對離岸風場的意見蒐集、環評程序是否合法，以及對新北專用漁業權、相關環境影響評估，相信市府會嚴格把關。

新北市漁業處長張麗珍表示，德能風場是廠商自選，非中央政府規畫場址，本次座談會對原有漁場和生態環境變化以及作業漁民和漁業權可能產生不利影響，將彙整意見回報中央機關，希望民眾踴躍參加每一場說明會，漁業處一定會盡全力協助漁民。



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