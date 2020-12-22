宅神怒嗆紐籍機師「還敢怪台灣栽贓」　罰到他光著屁股回紐西蘭

▲名嘴朱學恒 。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布本土確診病例，一名境外確診的的紐西蘭機師因違反檢疫規定，導致台灣連續253天無本土病例破功。對此，名嘴朱學恒在臉書痛批，一顆紐西蘭屎壞了一鍋粥，而且我們現在還在幫這個紐西蘭屎付醫藥費！

朱學恒怒罵，一個紐西蘭籍伊朗裔長榮機師一手毀了台灣所保持的世界上最長的零確診紀錄，讓台灣股市市值蒸發幾千億，然後這傢伙還怪台灣栽贓？！

根據疫調指出，這名紐西蘭籍機師接觸史及活動史，明明有咳嗽卻不肯戴口罩，甚至在被判定確診時不願配合醫師。機師工會22日也發布聲明證實，確診機師在執勤時就有咳嗽症狀，但在其他組員提醒後仍不願戴口罩、且語意囂張，後續會制訂SOP防堵類似情況再次發生。

對於該機師的行為，朱學恒相當不滿怒嗆，這個機師在機上有被提醒和要求，只是他還是拒絕戴口罩，「這樣就沒有陳時中所說的甚麼鬼沒人提醒他，那就可以繼續重罰，而且罰三十萬應該要一案一罰，隱匿一個去的地方，就罰一次！罰到他光著屁股回紐西蘭！」

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