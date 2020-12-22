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機師工會曝內幕！紐籍機師狂咳堅不戴罩　「被勸還語氣囂張」

記者趙蔡州／綜合報導

紐西蘭籍機師接觸史及活動史，明明有咳嗽卻不肯戴口罩，甚至在被判定確診時不願配合醫師，並導致台灣時隔253天後本土零個案破功。機師工會22日發布聲明表示，確診機師在執勤時就有咳嗽症狀，但在其他組員提醒後仍不願戴口罩、且語意囂張，後續會制訂SOP防堵類似情況再次發生。

▲菲籍男子肯尼斯去年8月搭乘長榮航空由美國西雅圖飛往桃園機場途中，對鄰座台女伸狼爪指侵得逞。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空紐籍機師染疫並造成本土感染。（資料照／記者沈繼昌攝）

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桃園機師工會聲明全文：

此次紐籍機師確診案例，該員於執勤時有咳嗽症狀且不佩戴口罩，雖經其他一同執勤組員勸告提醒，但該員仍不與理會，且語意囂張，事後同飛組員也填寫報告通報公司。

我們對於該同飛組員勇於發揮「組員資源管理」（CRM）精神適當提醒，感到驕傲；但令人遺憾的是，同飛組員仍不幸被傳染確診！為避免此次事件再次發生，工會已宣導，如果組員遇到執勤不戴口罩的事情再次發生：
1、口頭勸戒
2、立刻打電話回公司，說明該員不遵守防疫無法執勤，拒絕執勤
3、通報疾管署

工會再次重申，要求組員做好自我防疫措施，執勤務必佩戴口罩。

防疫必須由組員們一點一滴的擔起，組員身為防疫前線，不容忽視，我們保護自己、保護家人，更要守護的是台灣得來不易的防疫成果。

我們還是希望社會大眾可以支持與肯定絕大多數持續努力到現在的組員與航空相關從業人員，大家的肯定與支持是支撐我們持續堅持到底的原動力。

▼確診機師活動軌跡。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼案765國內活動軌跡（圖／曾梓倩製）

 
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