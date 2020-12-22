倒數2天！沈智慧拜訪時力送「反萊豬表決牌」　蘇偉碩現身探視

▲蘇偉碩醫師今天下午將探視沈智慧。（圖／翻攝ETtoday攝影中心）

記者楊蕓／台北報導

國民黨前立委沈智慧為反對萊豬進口，絕食逾97小時全身癱軟、血壓不穩送醫，昨出院後宣布「野薑花2.0」正式啟動，沈智慧除了持續以靜坐方式表達反對萊豬、記名投票的訴求，也積極拜訪在野黨尋求奧援。前榮總醫師蘇偉碩22日下午將拜訪替她加油打氣，隨後沈智慧將赴時代力量黨團拜會。

沈智慧出院後，持續以靜坐方式表達訴求，21日上午已分別拜會國民黨黨團辦公室、民眾黨黨團辦公室，並遞出「反萊豬表決牌」，希望他們盡全力促成24日記名表決，不要讓萊豬進口的行政命令在25日自動生效，若表決時沒有記名，希望兩黨立委能在投票時，高舉由民間團體製作的「反萊豬表決牌」，自主記名讓人民知道他們反萊豬，以此區別出那些萊豬立委。

距離萊豬行政命令表決日只剩2天，警方已在立院周邊搭起部分拒馬，另包括中山南路、濟南路上則有民眾自主聲援，並自行搭建帳篷。現場也擺有同黨人士贈沈智慧的花籃，前高雄市長韓國瑜送上「女中豪傑、為民發聲」打氣，而國民黨秘書長李乾龍則贈「俠肝義膽」表達支持。

沈智慧22日下午將拜會時代力量黨團，親自贈送「反萊豬表決牌」，另外，蘇偉碩醫師也將前來替她加油打氣。

▲韓國瑜、李乾龍送花籃為沈智慧打氣。（圖／記者徐政璿攝）

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