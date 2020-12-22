　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

反萊豬！宜縣立法全面禁止瘦肉精　違者最重罰6萬至2億元

▲▼宜縣立法反萊豬，推動「拒用含瘦肉精肉品自主管理商店」安心標章。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

▲▼宜縣立法反萊豬，推動「拒用含瘦肉精肉品自主管理商店」安心標章。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

反萊豬！宜縣立法全面禁止瘦肉精，公告後倘肉類食品經抽驗檢出乙型受體素（如萊克多巴胺）超過中央殘留容許量者，將依食品安全衛生管理法裁處業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若未達中央殘留容許量者，則依宜蘭縣飲食健康權自治條例第十二條之一規定，處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。

▲▼宜縣立法反萊豬，推動「拒用含瘦肉精肉品自主管理商店」安心標章。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

宜蘭縣議會21日三讀通過「宜蘭縣飲食健康權自治條例」修正草案，未來於宜蘭縣內所製造、加工、調配、包裝、運輸、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列之豬肉，及以豬可食部位為原料之食品，皆不得檢出乙型受體素（即俗稱的瘦肉精，萊克多巴胺為其中之一種）。

▲▼宜縣立法反萊豬，推動「拒用含瘦肉精肉品自主管理商店」安心標章。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

宜縣飲食健康權自治條例修正案三讀通過後，宜蘭縣長林姿妙指出，宜縣秉持以縣民食品安全為首要，落實預防為先之目標，制定比中央還要嚴格的條例，堅持乙型受體素「未檢出」規範標準。另為了讓消費者對縣內所販售豬肉產品更有信心，她也鼓勵縣內肉品販售業及餐飲業者得依「宜蘭縣拒用含瘦肉精肉品自主管理商店標章申請要點」規範，於取得進口肉品無瘦肉精之安全證明相關文件後，向衛生局申請「拒用含瘦肉精肉品自主管理商店」安心標章，一起來維護縣民飲食的安全。

林姿妙強調，宜蘭縣藉由立法全面禁止瘦肉精、業者清楚的標示及縣府加強的稽查，建立完整的宜蘭食安防護網，一起打造讓宜蘭縣民安心的消費環境。

▲▼宜縣立法反萊豬，推動「拒用含瘦肉精肉品自主管理商店」安心標章。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

宜蘭縣政府重申，縣府把關食安，不能退讓也不會退讓，將採取「守得住」、「查得到」及「看得清」等手段：即透過自治條例修訂以「守住」縣內乙型受體素「未檢出」規範，同時推動本縣「拒用含瘦肉精肉品自主管理商店」安心標章及鼓勵團膳業者優先採用在地優良可溯源之農業產品，讓消費者選購時能「查得到」，另也籲請業者應如實標示肉品來源，讓民眾能「看得清」；縣府亦將持續加強稽查肉品產地來源正確性及增加抽驗頻率把關，以保障消費者食用畜肉產品之衛生安全。民眾如有食品衛生安全問題，可撥打宜蘭衛生局食品藥物管理科專線：03-9332779洽詢。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►雪隧火燒車畫面曝！BMW車頭全毀濃煙狂竄　車潮回堵5公里成停車場

►開太快！蘇花公路砂石車過彎側翻　衝對向車道砂石灑滿地

►羅東知名「羊舖子」被狂砸！老闆不賣「半碗魯肉飯」　他開槍怒轟

►全新小棕瓶打對折！1990元太狂　30歲潤娥零細紋就靠它

ET快訊
廣達員工與機師「密切往來」確診本土病例　接觸者匡列167人
快訊／廣達集團員工確診　內部信件曝光
案765外籍機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高罰30萬
增1例本土病例！　案765例活動軌跡公布
LIVE／增1本土病例　陳時中親上火線說明
廣達員工驚傳確診本土案例！　台股大跌200點
快訊／台灣再現本土「感染源曝光」！　253天零本土破功
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

英國航班要減半「本週長榮停飛」　機組員檢疫14天「期滿前要採檢」

廣達員工與染疫紐西蘭機師「密切往來」遭確診　接觸者匡列167人

案765紐籍機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高罰30萬

重彩華美的丹青氣象　一代岩彩佛畫大師「慧松居士」

增1例本土病例！紐西蘭機師接觸者確診「活動軌跡公布」

指揮中心：12/23起英國入境「全面集中檢疫」

最狂改編莎劇！角色變LGBTQ挑戰演出禁忌　觀眾還能飲食拍照走動

LIVE／增1本土病例！機師群聚感染擴大　陳時中親自說明

尾牙中三獎「4.8kg黑抹布」　老闆陳放35年！內行羨炸：市值3萬↑

快訊／台灣再現本土病例！傳遭機師傳染　時隔253天零本土破功

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

英國航班要減半「本週長榮停飛」　機組員檢疫14天「期滿前要採檢」

廣達員工與染疫紐西蘭機師「密切往來」遭確診　接觸者匡列167人

案765紐籍機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高罰30萬

重彩華美的丹青氣象　一代岩彩佛畫大師「慧松居士」

增1例本土病例！紐西蘭機師接觸者確診「活動軌跡公布」

指揮中心：12/23起英國入境「全面集中檢疫」

最狂改編莎劇！角色變LGBTQ挑戰演出禁忌　觀眾還能飲食拍照走動

LIVE／增1本土病例！機師群聚感染擴大　陳時中親自說明

尾牙中三獎「4.8kg黑抹布」　老闆陳放35年！內行羨炸：市值3萬↑

快訊／台灣再現本土病例！傳遭機師傳染　時隔253天零本土破功

鄭運鵬被出征　羅智強轟：反應人民反萊豬心聲叫仇恨？

統一獅明年先發捕手林祐樂首選　高志綱：一直進步

失業廚師向前妻討500萬遭拒　買5桶瓦斯...東海氣爆4死1傷真相曝

英國航班要減半「本週長榮停飛」　機組員檢疫14天「期滿前要採檢」

廣達員工與染疫紐西蘭機師「密切往來」遭確診　接觸者匡列167人

快訊／廣達孫公司確診內部信流出　員工餐廳禁用餐！5規定明起實施

案765紐籍機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高罰30萬

1億打造！正統鹿耳門聖母廟牌樓啟用　蔡英文：台南觀光新地標

國家級SNQ認證東森嚴選精神　7項得獎產品一年賣破10億元

重彩華美的丹青氣象　一代岩彩佛畫大師「慧松居士」

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

生活熱門新聞

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

新增3例含「本土病例」　陳時中親上火線說明

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

快訊／台灣再現本土病例！傳遭機師傳染

高雄2屁孩家樂福尿尿！深夜道歉：玩過頭了

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

今起3天全台有雨！　跨年恐有「強烈冷氣團」探10度

KTV唱歌看對眼！男「我單身3年」下秒糗爆

全台最大「海景第一排」碼頭市集

她逛全聯見「1稀有蔬菜」！一吃驚為天人

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

跨年寒潮大爆發！強烈冷氣團「全台急凍」 恐10度以下

Gogoro中柱2年就斷！車主曝9災情

更多熱門

相關新聞

藍揚言公布表決名單　綠：壓力沒有那麼大

藍揚言公布表決名單　綠：壓力沒有那麼大

立法院會24日將處理9項攸關萊豬進口的行政命令，外界預料將上演表決大戰，國民黨團揚言公布民進黨團表決名單，用民意向民進黨立委施壓。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬22日表示，多數國人可以接受現在時空環境改變，政府為了台美關係應該深化而擴大開放美國肉品，所以壓力沒有各方評估的那麼大。

沈智慧拜訪時力送「反萊豬表決牌」　蘇偉碩現身探視

沈智慧拜訪時力送「反萊豬表決牌」　蘇偉碩現身探視

國軍伙食禁萊豬？　國防部：使用國產豬

國軍伙食禁萊豬？　國防部：使用國產豬

萊豬周四表決戰民進黨將一致投票　江啟臣：輾壓民意

萊豬周四表決戰民進黨將一致投票　江啟臣：輾壓民意

蘇揆拿同婚比萊豬　柯：差點不正常

蘇揆拿同婚比萊豬　柯：差點不正常

關鍵字：

萊豬宜縣飲食健康權自治條例修正案

讀者迴響

熱門新聞

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

新增3例含「本土病例」　陳時中親上火線說明

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

UBA隊長遭撞雙亡！父：我兒子沒違規

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

張韶涵商演「唱一半場面失控」遭強行趕離場

A-Lin13歲愛女長成正妹！　「踢館熱舞」氣勢輾壓母

這裡左轉要「7段式」　地點曝光在台南！

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面