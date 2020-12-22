反萊豬！宜縣立法全面禁止瘦肉精　違者最重罰6萬至2億元

▲▼宜縣立法反萊豬，推動「拒用含瘦肉精肉品自主管理商店」安心標章。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

反萊豬！宜縣立法全面禁止瘦肉精，公告後倘肉類食品經抽驗檢出乙型受體素（如萊克多巴胺）超過中央殘留容許量者，將依食品安全衛生管理法裁處業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若未達中央殘留容許量者，則依宜蘭縣飲食健康權自治條例第十二條之一規定，處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宜蘭縣議會21日三讀通過「宜蘭縣飲食健康權自治條例」修正草案，未來於宜蘭縣內所製造、加工、調配、包裝、運輸、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列之豬肉，及以豬可食部位為原料之食品，皆不得檢出乙型受體素（即俗稱的瘦肉精，萊克多巴胺為其中之一種）。

宜縣飲食健康權自治條例修正案三讀通過後，宜蘭縣長林姿妙指出，宜縣秉持以縣民食品安全為首要，落實預防為先之目標，制定比中央還要嚴格的條例，堅持乙型受體素「未檢出」規範標準。另為了讓消費者對縣內所販售豬肉產品更有信心，她也鼓勵縣內肉品販售業及餐飲業者得依「宜蘭縣拒用含瘦肉精肉品自主管理商店標章申請要點」規範，於取得進口肉品無瘦肉精之安全證明相關文件後，向衛生局申請「拒用含瘦肉精肉品自主管理商店」安心標章，一起來維護縣民飲食的安全。

林姿妙強調，宜蘭縣藉由立法全面禁止瘦肉精、業者清楚的標示及縣府加強的稽查，建立完整的宜蘭食安防護網，一起打造讓宜蘭縣民安心的消費環境。

宜蘭縣政府重申，縣府把關食安，不能退讓也不會退讓，將採取「守得住」、「查得到」及「看得清」等手段：即透過自治條例修訂以「守住」縣內乙型受體素「未檢出」規範，同時推動本縣「拒用含瘦肉精肉品自主管理商店」安心標章及鼓勵團膳業者優先採用在地優良可溯源之農業產品，讓消費者選購時能「查得到」，另也籲請業者應如實標示肉品來源，讓民眾能「看得清」；縣府亦將持續加強稽查肉品產地來源正確性及增加抽驗頻率把關，以保障消費者食用畜肉產品之衛生安全。民眾如有食品衛生安全問題，可撥打宜蘭衛生局食品藥物管理科專線：03-9332779洽詢。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►雪隧火燒車畫面曝！BMW車頭全毀濃煙狂竄 車潮回堵5公里成停車場

►開太快！蘇花公路砂石車過彎側翻 衝對向車道砂石灑滿地

►羅東知名「羊舖子」被狂砸！老闆不賣「半碗魯肉飯」 他開槍怒轟

►全新小棕瓶打對折！1990元太狂 30歲潤娥零細紋就靠它