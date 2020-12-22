國家級SNQ認證東森嚴選精神　7項得獎產品一年賣破10億元

▲今年公布的SNQ國家品質標章認證名單中，東森購物所銷售的產品共有7項獲獎，除了東森自然美，還包括電話行銷通路獨賣的華陀扶元堂品牌產品，華陀扶元堂董事長朱溥霖親自出席授證典禮領獎。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物多年來秉持「東森嚴選」精神，對產品與服務的堅持榮獲SNQ國家品質標章認證，東森自然美憑藉研發實力及卓越品質，旗下「瑞昇三寶」及經典產品NB-1抗皺緊膚霜，一口氣拿下4項認證與1項銅獎肯定之外，電話行銷、電視購物等通路所銷售的華陀扶元堂品牌，也有3項獲得SNQ肯定，而這一系列經認證的優質產品，在東森購物年銷售金額超過新台幣10億元，相當驚人，凸顯消費者的喜愛程度。

SNQ為「安全＋品質」的健康消費識別標章，集結160位國內各領域的頂尖專家組成評審團，通過嚴謹的審查機制，決定是否通過標章認證，每項通過認證的產品皆附相關第三公正單位檢驗報告，講究資訊透明。在今年度最新出爐的名單中，東森購物通路銷售裡面，總共有7項產品獲得國家級獎項認證，首先是在化妝品類得獎最多的東森自然美，除了旗下「瑞昇三寶」包含γ-PGA複方高效保濕精華液、深層保濕舒敏精華乳、平衡滋養霜通過SNQ檢驗認證，另一經典產品「NB-1抗皺緊膚霜」更是奪下「國家生技醫療品質獎-銅獎」。

▲東森購物電話行銷部營運長李頌齡（中）、東森自然美加盟事業部營運長林峰成（左）及東森自然美資深研發經理蔡育儒（右）代表出席「國家生技醫療品質獎」領獎。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森自然美經典產品「NB-1抗皺緊膚霜」榮獲「SNQ國家品質標章認證」。（圖／記者湯興漢攝）

▲華陀扶元堂品牌旗下「古傳滴雞精」、「蔘鹿精華」、「鴕鳥龜鹿精」3項產品榮獲SNQ國家品質標章。（圖／東森購物提供）

在營養保健食品類，東森購物電話行銷、電視購物等通路銷售的華陀扶元堂品牌，也有3項產品獲SNQ國家品質標章，「華陀扶元堂古傳滴雞精」以古傳工藝，蒸氣不回留，再用6道工序精萃及熱解精煉技術，將大分子蛋白質精練成小分子胺基酸，讓營養更好吸收；「華陀蔘鹿精華」萃取純正澳洲鹿胎盤、高純度人蔘皂苷、菸鹼酸，是擁有黃金鐵三角的營養補充品；「華陀鴕鳥龜鹿精」則是在幾番研究試驗後發現，龜鹿的膠原質加上鴕鳥的胺基酸、鹿骨的鈣質，能徹底補充現代人日常生活中流失的營養素。

華陀扶元堂深耕漢方補品市場，立基於一條龍製造精神，秉持「產地自營、品質第一」理念，從研發、生產到包裝，每個環節嚴格把關，包括高溫滅菌技術及廠內嚴格品質檢驗，並透過第三方公證單位如SGS檢驗各項農殘、西藥、重金屬及有效成分，堅守產品品質。為了滿足現代人多元保養需求，更砸下重金建造第三間工廠也於今年開始生產製造，提供最好的保健食品給消費者。

▲提到華陀扶元堂的品牌精神，董事長朱溥霖（中）表示，就是用最好的品質、平價養生的產品，回饋給長期使用的忠實顧客。（圖／東森購物提供）

華陀扶元堂董事長朱溥霖表示，用最好的品質、平價養生的產品回饋給長期使用的忠實顧客，是華陀扶元堂的品牌精神，尤其聽到消費者表示「吃了以後，精神變得很好，可以到處趴趴走」，更能深刻體會到做一支好保養食品不只對品牌加分，能夠獲得讚許，照顧到他們的健康、擁有更好的生活品質才是重點。不過一個廠商、產品再好，一定要有舞台，感謝東森集團總裁王令麟和東森購物提供最好的平台，讓華陀扶元堂的產品可以更貼近消費者以及忠實的愛用者，未來也會堅持品質及研發精神，繼續生產品質優良的健康補給品。

東森購物電話行銷事業部執行長紀坤傑表示，東森購物一直以來用東森嚴選的精神挑選商品，此次通路裡共有7項產品得獎，除了很開心有國家級的SNQ品質和安全的認證，為了讓消費者買得安心、用得放心，東森嚴選在背後投入了很大的人力和精神，品管單位一年投入的檢驗費用都超過千萬元以上，東森的線上專業品保技術人員，每個人大多具有10～15年左右的品保專業資歷，且持有品質技術師證照（CQT），才能在每個流程始終秉持「東森嚴選」的核心理念，層層管控，這也是東森通路一直來所堅持的，才能發揮平台價值，提供最好的、最對的商品，帶給消費者100%的滿意體驗。