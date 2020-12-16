助更生人一把！法務部與東森購物舉辦銅雕公益勸募　所得善款專款專用

▲法務部與更生保護會偕東森慈善基金會，到東森購物電視台進行「銅聲若響 愛與重生」公益勸募節目，所得善款將用於協助更生人。左2起為東森慈善基金會暨東森購物董事長王令麟、法務部保護司司長黃玉垣、法務部長蔡清祥、高檢署檢察長暨更保會董事長邢泰釗、台北地檢署檢察長周章欽、更生保護協會主委林炳耀。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

為了幫助更生人回歸社會生活，法務部與台灣更生保護會攜手東森慈善基金，舉辦銅雕公益勸募活動，總共推出6件由國寶銅雕大師吳宗霖親自指導「北監銅雕班」製作的作品，勸募活動「銅聲若響 愛與重生」節目將於18日（五）

晚間10點在東森購物47頻道播出，6件作品總值超過68萬元，凡下單除了東森購物董事長王令麟加碼回饋50%東森幣，更生保護會也加贈「更生產品-25hrs聖誕咖啡禮盒2盒」，所得善款收入扣除必要支出後，將專款專用，用來幫助安置機構、被害人及弱勢團體。

法務部長蔡清祥、台灣更生保護會董事長暨高檢署檢察長邢泰釗、更生保護會臺北分會榮譽主委周章欽及主委林炳耀、東森購物董事長王令麟及國寶銅雕大師吳宗霖，皆親自到節目現場對勸募活動表達支持，蔡清祥對也於東森購物協助更生人特別表達感謝之意，「感謝東森購物提供這樣的舞台，給更生人展現他們的作品，希望透過公益行銷的方式，來幫助更生人有回饋社會的機會。」同時，更感謝身為更生人的東森集團總裁王令麟先生，不僅力挺更生人，更透過東森通路銷售的優勢，幫助大家把作品賣出去。

▲蔡清祥（右）感謝東森購物提供舞台，讓更生人有回饋社會的機會。

▲王令麟（左）、蔡清祥（右）共同行銷更生人銅雕作品。

王令麟表示，「我是更生人，我了解更生人重返社會需要很多時間，更需要靠個人的勇氣與毅力」，銅雕讓更生人得以培養第二專長，透過巧手將過往的滄桑與對人生的體悟注入銅雕作品中，期望民眾能多多踴躍訂購，一起在歲末做公益，不僅幫助安置機構、受害人與弱勢團體，還能給予更生人的照顧與關愛，社會共同發揮一己之力，就能使整體社會和諧向善。

法務部推廣「一監所一特色」多年，藉由監獄中開設的技能班與技藝班，教導收容人學得一技之長，好讓他們出監後靠雙手養活自己，不會因經濟問題而再度犯罪。

▲吳宗霖特別提到，同學們聽到銅雕作品能在東森購物公益行銷時，眼睛就亮了起來，不僅帶給他們「希望」，也對自己更有信心。

這次東森購物公益勸募活動一共推出16件銅雕作品，都是由吳宗霖親自指導台北監獄的受刑人所完成，除了節目現場推出的6件作品，包括：《承諾》、《一步一腳印》、《三面》、《垂枝》、《沉思》、《堅忍梅花》，還有10件銅雕作品將在東森購物網ETMall進行公益行銷；其中，《沉思》創作理念深具意義，「思維乃避免犯錯最為直接的方法，謀定而後動，可省去許多不必要的錯誤」，而6件作品總值超過68萬元。由於部分藝術作品都曾受邀在台北101大樓、台北車站等地展出，引起藝術界高度矚目。

法務部表示，此次攜手東森購物台進行電視公益勸募，顛覆過往藝術作品只是展覽，不僅活化藝術的經濟產值，更提升更生人自信。王令麟表示，這次是東森購物首次攜手法務部與更生保護會為更生人舉辦公益勸募活動，未來我們仍會持續提供幫助，在他們出監的更生路上，扶他們一把，讓更生人順利復歸社會，回饋社會，讓社會更美好。

