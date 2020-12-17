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東森購物連續3年秒殺冠軍　阿一鮑魚搶手年菜準備開賣

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阿一鮑魚年菜（圖／東森購物提供）

▲阿一鮑魚四大珍饈富貴團圓年菜，共有鮑參花膠海鮮盆菜、蘇杭一刀肉、鮑翅人蔘烏骨雞湯、如意雙味金鯧魚、蒜香大蝦粉絲煲、港式荷葉臘味米糕6道菜。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

阿一鮑魚自從2018年開始推出冷凍年菜組，在東森購物平台連續三年都是秒殺。阿一鮑魚品牌執行長王世均表示, 阿一鮑魚年菜秉持真材實料，希望在過年圍爐時，能給大家吃上米其林三星等級的團圓宴。菜色當中多項獲得蘋果日報年菜評比第一名，其中最經典的盆菜更是同時榮獲超商及網路組評比冠軍，同時也連續多年外銷到加拿大T&T大統華超市。

王世均表示，今年由於新冠疫情很多食材原物料都缺乏或飆漲，為了維持產品品質及成本控制，日前於10月份就接到來自香港品牌總公司的通知，許多產品品項都已經限量出貨，今年恐怕又會無法滿足台灣市場的需求。

阿一鮑魚年菜（圖／東森購物提供）

▲阿一鮑魚上湯海景佛跳牆豪華組，內含鮑參花膠上湯佛跳牆、老火金湯煨魚翅。（圖／東森購物提供）

阿一鮑魚年菜預計於2021年1月初起在東森購物旗下平台銷售，共推出2款年菜組合，「東森嚴選 阿一鮑魚四大珍饈富貴團圓年菜」內含6道菜色，市價16,360元，東森暖心價3,980元；「東森嚴選 阿一鮑魚上湯海景佛跳牆豪華組」含2道主菜，市價16,360元，東森售價1,980元，每款皆含中華料理的4大珍饈鮑、翅、參、肚之外，下單再加碼回饋東森幣20%。農曆過年想在家品嚐到美味米其林三星料理的話，可把握購買時間。

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阿一鮑魚年菜東森購物米其林三星

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