王令麟未忘初心！東森推北監銅雕公益打頭陣　將設更生人銷售平台

▲王令麟暖為更生人復歸社會鋪路 推動銅雕公益勸募轉動善循環。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲東森集團總裁王令麟（左）推動北監銅雕上東森購物公益勸募，法務部長蔡清祥（中）與台高檢檢察長邢泰釗（右）給予肯定。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

別人做生意，東森堅持做公益！東森購物再度無償提供銷售平台幫助公益團體，以「銅聲若響、愛與重生」為主題舉辦銅雕藝術公益行銷勸募活動，推廣更生人銅雕作品，希望透過愛與關懷助更生人翻轉人生。身為最成功的更生人企業家，東森慈善基金會董事長王令麟始終難忘當年身陷囹圄的際遇，他認為：「受刑人只是穿著囚服的國民，社會應給更生人機會，給予他們包容與空間，社會才會更祥和。」未來還打算推動更生人銷售平台，推動社會善的循環。

▲王令麟談起服刑時的艱難處境仍為受刑人感到不捨。

十多年前曾入獄服刑3年的王令麟，談起當時艱難的處境仍歷歷在目，「一個受刑人努力作業，一個月的收入也不過是1、2百元，但在監獄裡，最起碼的衣服或盥洗用具等零零總總開銷，一個月就要2千多元，所以一般受刑人變成是外面家人的負擔，很多受刑人因為服刑變成社會邊緣人，最後被家人遺棄或拋棄」，當時王令麟便想，如果能提升受刑人在獄中作業的收入，也許就有錢能賠償被害人、甚至存點錢照顧家人，未來出獄也機會能做點小生意，重新融入社會，讓他們不必再重拾老本行，一錯再錯。

在服刑期間，王令麟運用商場上的智慧，曾向當時的典獄長戴壽南及矯正署長吳憲璋成功提議，引進新媒體訓練班讓通過檢試者可進行電視節目後製，提升受刑人在獄中的收入，而他也注意到砂畫班的受刑人有出色的創作能力，因而催生世界最大的砂畫作品，最終這幅「玉山砂畫」長期於高雄圓山飯店展出。

▲台北監獄著名的銅雕藝術創作傳承傳統技藝，藝術性高。

▲消費者可在東森購物購得台北監獄著名的銅雕藝術創作珍藏。

服刑完畢後，當時更生保護會的邢泰釗董事長曾邀請王令麟前往新店勒戒所輔導受刑人，「我去只有一個目的，告訴他們：只要自己肯努力，永遠不要放棄！你的家人都是愛你們的，只要你自己悔改努力，社會是可以接受你們的。」

王令麟至今仍時時刻刻把受刑人的難處放在心中，持續關懷更生人復歸社會的需求，像是東森集團曾邀請同為更生人的「艾格諾先生手工蛋捲」5度設攤，並透過ETtoday新聞雲報導，與網友分享艾格諾先生的故事，讓社會大眾了解他曾年少輕狂鋃鐺入獄，出獄後洗心革面復刻奶奶口味的手工蛋捲而獲得消費者支持，將遺憾轉為前進動力。

而這次公益勸募的台北監獄銅雕藝術班作品，也是王令麟聯想到可以透過東森購物推廣，讓民眾有機會收藏傳統技藝作品同時幫助受刑人獲得合理的收入，王令麟預告：「將來東森一定會再開放一個新的平台，讓所有的受刑人、更生人產品在這邊得以銷售，我們會像之前幫助農民一樣，做公益絕對不賺錢，持續幫助他們增加收入、改善生活。」

▲東森集團曾助更生人品牌「艾格諾先生手工蛋捲」推廣及銷售。

事實上，今年疫情重挫導致農特產滯銷，東森順勢推動東森農場邀請會員一起來發揮愛心幫助農民，王令麟特別想對900萬東森購物會員致謝，「台灣人真有愛心，當我們推出來說這是農民滯銷產品，我們的會員幾乎都是傾囊而出，將農產品一掃而空，真的要感謝我們的會員。」

另外，東森集團也曾協助5個身心障礙團體銷售手工藝品都創造不錯的業績，使王令麟更堅定「以更生人幫助更生人」的初心，打算進一步推動受刑人及更生人銷售平台，王令麟感性地表示：「從信仰的角度，好人、壞人是上帝決定的，只是環境造成他們所犯的錯誤，我認為受刑人只不過是穿著囚服的國民，我們要給他們更多的機會，不要因為少數一兩件的犯罪行為，而讓我們對他們產生誤解，當社會給受刑人更多愛心與包容空間，社會才更祥和」。



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