18週課塞進16週！陽明醫科生喊壓力大：每週考70頁　校方回應了

▲陽明大學強調，對於學生意見會持續關心、協助。（圖／記者徐斌慎攝）



記者許展溢／台北報導

陽明大學18日傳出一名醫學系學生墜樓，目前已無大礙康復，不過，有網友在Dcard提到，陽明大學這學期從18週改為16週，但醫學系課程沒跟著調整，造成醫學系四年級11月起每週都在考試，範圍50到70頁，不少學生壓力超大，還說「誰來救救我們」。陽明大學今（24日）表示，對於學生各種意見會進一步了解，並協助看有無需要更動、修正部分。

陽明大學主秘陳怡如指出，18週調整成16週，其中有2週是用比較彈性的方式進行，配合各系所狀況不一樣，不一定要實體上課，可採多元方式，如遠距等，還是可以達成教學成效。至於學生反映意見，陳怡如說尊重學系作法，並強調學生配合醫學系狀況會了解、協助，看是否需要持續更動、關心並修正。

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另外，墜樓事件陽明大學昨天發出三點聲明，第一為尊重家屬要求保障隱私，讓學生靜養康復，盼各界勿打擾或隨意臆測評論，首要之務是盡速康復，避免對學生及家屬造成二次傷害。第二、事件發生於校外，校方感謝家屬及時妥善處理並與校方保持聯繫，讓傷害降到最低。事發當天校長與主管已第一時間探視並提供所有必要協助。第三、該生長期接受妥善輔導，發生不幸是否與課業直接相關，校方正深入瞭解各界不宜武斷定論。

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