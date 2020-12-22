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2021會更慘？他曝史上「辛丑年大災難」　預言明年3關鍵：將迎來天災人禍

▲2021年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲2021年是辛丑年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

2020年是個不平靜的一年，使得許多預言家受到關注，包含已過世24年的盲眼「龍婆」、印度神童，都精準預言疫情爆發。在即將迎來2021年之際，馬來西亞預言家鄭博見，也針對2021年做出最新預言，不過在公布預言前，他提到2021年是「辛丑年」，並列舉過往辛丑年遇到的大事件，直言「2021年將是迎來考驗的一年」。

鄭博見是馬來西亞傑出企業家，同時也是著名的預言家。近日他在個人youtube頻道「拿督鄭博見DAC」上分享影片，談到2020是庚子年，但多災多難的今年已經邁入尾聲，將迎來2021年，也就是60年循環一次的辛丑年，因此大家也十分關心明年的狀況。他指出，「『辛』五行屬金，為珠寶，『丑』五行屬土，為牛，所以辛丑年亦為金牛年，而土會生金，所以也是『金旺之年』」，不過2021年真的會如字面上一樣順利嗎？

鄭博見預測，2021年時，全球因被疫情重創，導致每個國家在經濟和民生方面都只顧自己的利益，國與國之間存在更多猜疑，言而無信、毫無道義可言，合約和承諾已經不再重要，因此更容易發生衝突或戰爭，同時他也列舉了過往辛丑年的大事記。

▲▼柏林圍牆倒塌30周年。西柏林人幫助東柏林人爬過圍牆。（圖／達志影像／美聯社）

▲二戰後美蘇爆發冷戰，德國首都柏林建起「柏林圍牆」，分為東西柏林。（圖／達志影像／美聯社）

首先在1961年時，中國連續3年發生人類史上規模最大的饑荒，造成近4000萬人死亡，同時也是人類歷史上最嚴重的人為災難；接下來又發生豬灣事件（吉龍灘事件），導致美國反古巴情緒高漲；美國受到埃絲特颶風摧殘，造成農作物大量損失、多處洪災；此外，當年度也發生多起空難事件，多人罹難；最後則是美蘇冷戰，導致德國在1961年時建起了「柏林圍牆」，首都柏林分裂。

接下來回溯至120年前的1901年，中國在1901年和八國聯軍簽訂《辛丑條約》，清朝政府賠償高達4億5000萬兩白銀，同時八國派兵入駐中國重要城市，喪權辱國；又爆發了20世紀的第一次股災-華爾街股災；最後則是美國第25任總統威廉·麥金利（William McKinley）在美國紐約遇刺後身亡，同時也是第3位遇刺身亡的美國總統。

▲2021年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲1840起中國和西方國家戰爭不斷。（圖／取自免費圖庫pixabay）

至於180年前的辛丑年，鄭博見提及，1840年到1842年清朝和英國爆發第一次鴨片戰爭，這是第一次西方國家對中國發起大規模戰爭，簽訂《南京條約》，成為中國近代史上第一個不平等條約。

鄭博見表示，2021辛丑年的值年卦象為「山火賁卦」，暗喻著山林本該茂密青蔥、百花齊放，不過這只是短暫的假象，因為很快山下發生大火「山林露出真面目」。鄭博見指出，疫情不會完全消失，因此只能學著去和病毒共處，明年開始迎來所謂的「後疫情時代」，而辛丑年會是非常特別的一年，將會是「考驗的年代、迷惑的年代和革命的年代」，如果明年世界各國在上半年放鬆防備，粉飾太平裝沒事的話，下半年將會迎來真正的天災人禍，到時候真正的人為災難將會降臨。

▼影片取自youtube，如遭刪除請見諒。

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