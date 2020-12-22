民進黨「一致投票」挺萊豬 江啟臣批：多數暴力碾壓下一代健康





▲國民黨主席江啟臣出席「革命實踐172：打狗不羈夜-大幕僚時代」活動發布記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

立法院24日將針對萊豬法案上演表決大戰，民進黨立委決議一致投票。

對此，國民黨主席江啟臣表示，民進黨團還是看不見民意，還是要用過去的多數暴力的方式來輾壓民意，這次輾壓的不只是人民健康，也是下一代的健康。

立院民進黨團昨與行政院長蘇貞昌行政立法協調會報，會中決議針對萊豬法案表決一致投票。江啟臣上午受訪時表示，很遺憾民進黨和委員還是看不見民意，聽不到民眾的聲音，還是要用過去的多數暴力、輾壓式的方式來輾壓民意。

江啟臣呼籲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，及所有民進黨立委，這一票不只是對人民負責，也是為歷史負責，這些都會留下紀錄的，不要忘記自己過去講的話，此時此刻就證明他們只在乎黨意，而凌駕民意，更何況霸凌民意，民意是會反彈的。

此外，美國在台協會（AIT）昨公布美台農業貿易的現況事實與數據，並對美豬議題遭不必要地政治化表示遺憾；強調將致力確保消費者取得必要資訊，並稱萊豬是安全的。

對此，江啟臣回應，尊重AIT的說法，但希望美方能夠了解和尊重台灣人民的立場跟捍衛健康的態度，萊豬問題本來就不是政治議題，是健康和民生的議題，民眾對於自己健康的疑慮、關心和在乎都不是政黨政治能夠操作的。