休假警「近距離爆頭」鄰居母子　年幼女兒一旁叫囂：我爸是警察！

▲菲律賓警察槍殺鄰居母子影片瘋傳。（圖／翻攝自Twitter）



記者王致凱／綜合報導

菲律賓20日發生一起警察近距離槍殺鄰居母子事件，事發影片透過網路瘋傳，引爆民眾對於警察暴力的怒火。雖然行兇警員努埃茲卡（Jonel Nuezca）已經投案，但真正令人不安的是，影片中努埃茲卡的年幼女兒也在現場，甚至在案發前還大聲對被害人叫囂說「我爸是警察」，彷彿是在為父親的暴行助陣。

綜合外媒報導，46歲資深警員努埃茲卡老家住在丹轆省（Tarlac）帕尼基（Paniqui），但被分派在大馬尼拉都會區的帕拉納克市（Paranaque City）警察局工作。案發當天，努埃茲卡返鄉休假，卻與鄰居家人發生爭執。

據稱，努埃茲卡本來就與鄰居葛瑞格里歐（Gregorio）一家人素有產權糾紛，而他返鄉休假時，又發現有不明人士施放自製爆竹，因此在未穿著警察制服的情況下，攜帶手槍前去理論，並打算在沒有證據的情況下逮捕25歲鄰居法蘭克（Frank Gregorio）。法蘭克的母親、52歲的桑雅（Sonya Gregorio ）則上前攔阻。

在流傳影片中，可以看見努埃茲卡惡狠狠地瞪著法蘭克，而努埃茲卡的女兒則在旁激動大喊「我爸是警察」。與此同時，護子心切的桑雅緊緊抱著兒子，想避免兩人進一步衝突，並大喊，「我才不在乎你是不是警察」。

聽到這番話後，狂怒的努埃茲卡高喊「你要我現在就宰了你們嗎？」。下一秒，他竟舉起手槍射擊桑雅頭部，又對法蘭克連開兩槍，最後再對已經倒地的桑雅補上一槍，當場將2人殺害。

事後，努埃茲卡一度逃離現場，1個小時後才攜槍至鄰近的龐加辛南省（Pangasinan）投案。菲律賓警方表示，目前努埃茲卡被控兩項謀殺罪指控，並且已經被羈押；菲律賓內政與地方政府部發言人表示，菲律賓警察和國家警察委員會保證會對全案徹底且公正地進行調查。

不過，影片曝光後引爆菲律賓全國網友怒火。菲律賓網友紛紛在推特上以「停止殺人菲律賓」（#StopTheKillingsPH）、「為桑雅葛瑞格里歐伸張正義」（#JusticeforSonyaGregorio）等。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）則表示，這起事件凸顯出菲律賓「有罪不罰」的情況嚴重，杜特蒂政府縱容警察不當行為，創造出鼓勵警察隨意使用暴力的社會環境。

菲律賓總統杜特蒂上台祭出鐵腕掃毒政策，光是自2016年7月至2018年9月，全國就有5,000涉嫌吸毒者和毒販被警方殺害，另有2.3萬多起謀殺案有待調查。

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