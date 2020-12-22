境外移工確診人數增加　嘉縣稽核移工宿舍

▲嘉義縣召開因應嚴重特殊傳染性肺炎跨局處應變會議。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情嚴峻境外移工確診病例增加，為守住防疫防線，嘉義縣召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎跨局處應變會議」，針對仲介或僱主委任的醫管公司「宿舍」加強查核工作並加強八大場域戴口罩宣導與查核。

依據疫情指揮中心統計境外確診269人其中移工149人佔了55%，有鑑於境外移工確診個案增加，針對未來移工還沒上工、短暫待在仲介或僱主委任的醫管公司「宿舍」期間，若移工居住地點太過密集、或沒水沒電等造成防疫缺口，縣長翁章梁責成勞青處加強查核工作，依據勞動部於明年1月修訂僱主聘僱外國人許可及管理辦法，若觸法不經限期改善直接開罰，最高裁罰新台幣30萬元整，僱主、仲介都在開罰範圍內。

▲嘉義縣衛生局將加強查核外籍移工宿舍。（圖／記者翁伊森翻攝）

進入秋冬防疫期間嘉義縣政府持續接獲民眾舉報進入全聯賣場及歌友會未佩戴口罩，接獲後立即派員前往查察，現場查核並經勸導後民眾配合戴上口罩；翁章梁呼籲大家務必配合八大場域室內戴口罩，目前國際疫情嚴峻加上國內境外移入確診個案不斷攀升，為守住社區這道防線，嘉義縣政府針對民眾舉報陳情案件加強查核，如果民眾不配合依傳染病防治法裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

年關將至進入流感流行期，衛生局代理局長趙纹華提醒預防流感記得打疫苗，嘉義縣流感疫苗僅剩6000劑，還未接種民眾盡快接種，直至疫苗用罄為止。特別呼籲民眾參加各類型跨年慶祝活動務必遵守戴口罩，勤洗手、咳嗽禮節、等相關防疫規範，保護自己也保護別人，一起共同渡過秋冬疫情的流行期。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感